Noi atacuri aeriene ale Rusiei în vestul Ucrainei. Trei persoane omorâte (FOTO)

Rusia a lansat un atac aerian pe scară largă asupra regiunilor Liov și Volînia, din vestul, respectiv nord-vestul Ucrainei, omorând cel puțin trei persoane și rănind multe altele, spun oficialii ucraineni, potrivit .

Trei persoane au fost ucise și alte câteva au fost internate la Luțk, după ce a fost lovită o întreprindere comercială de către forțele ruse, a anunțat Yuri Pohulyaiko, guvernatorul regiunii Volînia, pentru care orașul Luțk are statut de centru administrativ.

🇷🇺⚔️🇺🇦 – Consequences of the massive attack of the Federation on at night, according to sources:

🚀 Lvov region: Many missiles have been shot down, but there is an arrival in Lvov – Mayor Sadovy (photo).

🏭 Volyn region: An industrial enterprise was…

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc)