Noi explozii în orașul rus Belgorod, aproape de granița cu Ucraina (VIDEO, FOTO)

Noi explozii s-au produs, miercuri dimineață, în orașul rus Belgorod, situat aproape de granița cu Ucraina. Luna aceasta, Rusia a acuzat Ucraina că a atacat un depozit de combustibil din localitate, precum și mai multe sate din zonă.

Reuters a transmis că un depozit de muniție din provincie a luat foc.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regional, a susținut că a avut loc un incendiu la o instalație din apropierea satului Staraya Nelidovka. Niciun civil nu a fost rănit.

Exploziile s-au produs în contextul în care Rusia a acuzat Ucraina că a atacat cu elicoptere un depozit de combustibil din Belgorod și că a deschis focul asupra mai multor sate.

Și în orașul Kursk, din regiunea cu același nume, de asemenea situată aproape de granița cu Ucraina, s-au auzit explozii miercuri dimineață, fiind vorba probabil de lansări ale sistemelor de apărare aeriană.

An ammunition depot in the village of Staraya Nelidovka exploded overnight. According to the Belgorod governor at 3:35am local, residents heard an explosion followed by 3 more shortly after. The town where this took place is around 15km from the border.

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint)