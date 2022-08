Noi imagini controversate cu premierul Finlandei. Sanna Marin, filmată în ipostaze îndoielnice într-un club de noapte (VIDEO)

Pe rețelele sociale au apărut noi imagini controversate cu premierul finlandez Sanna Marin, care a fost filmată într-un club de noapte în timp ce dansa în brațele unui bărbat.

Publicația finlandeză Seiska scrie că Sanna Marin, care este căsătorit și are o relație de 18 ani, a fost văzută în multe ipostaze îndoielnice, transmite Visegrad News.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.

Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.

Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”.

— Visegrád 24 (@visegrad24)