Noi imagini cu Klaus Iohannis, surprinse pe nava cu care președintele a mers în Zanzibar (FOTO)

Noi imagini cu Carmen şi Klaus Iohannis surprinse în timpul vizitei din Africa au apărut pe rețelele de socializare. Cei doi au fost surprinși pe nava care i-a dus din Dar es Salaam în Zanzibar. Preşedintele Iohannis se află în Republica Cabo Verde, următoarea etapă fiind Senegal, care încheie turneul african.

Carmen Iohannis și Klaus Iohannis s-au fotografiat cu personalul de pe navă.

“Câteva poze și evenimente cu Președintele României. Când Klaus Iohannis a călătorit cu Azam Marine „Kilimanjaro 8 – Soimul mării” de la Dar es Salaam la Zanzibar pentru o vizită guvernamentală”, este descrierea fotografiilor publicate pe Twitter.

Baadhi ya picha na matukio wakati Rais wa Romania Mhe. Klaus Iohannis aliposafiri na Azam Marine “Kilimanjaro 8 – The Falcon of the Sea” kutoka Dar es salaam kuelekea Zanzibar kwa ziara ya kiserikali, Jumamosi Tar. 18/11/2023.

— Bakhresa Group (@ofclbakhresagrp)