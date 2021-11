Noi tensiuni la granița Poloniei cu Belarus. Un conflict armat e posibil să se aprindă la granița celor două țări

Tot mai multe țări vecine Belarusului se declară îngrijorate de activitățile migranților din Belarus. ”Situaţia din Belarus şi de la frontiera europeană este foarte îngrijorătoare pentru noi. Avem nevoie de un răspuns comun al UE mai puternic în această privinţă”, a declarat Kaja Kallas, din partea Estoniei.

De asemenea, recent, doi polițiști de frontieră au fost răniți când un grup de 60 de migranți a încercat să treacă cu forța granița din Belarus, a anunțat luni biroul polițiștilor de frontieră polonez.

UE a acuzat Minsk că facilitează intrarea ilegală în bloc pentru a riposta la sancțiunile impuse în urma alegerilor prezidențiale frauduloase din august 2020.

Ieri, Ministerul de Externe polonez a anunțat că a convocat ambasada Belarusului, guvernul polonez acuzând că pe teritoriul propriei țări are loc un conflict armat al unor persoane în uniforme, ce vin dinspre Belarus, arată AFP, citat de către Agerpres.

Acest incident s-a provocat noaptea, între 1 și 2 noiembrie, din cauza unor migranți veniți din Belarus. Originea persoanelor ce încearcă să treacă spre spațiul vestic european este asemuită Orientului Mijlociu.

Acest val de migranți a fost orchestrat de către Aleksandr Lukaşenko, președintele Belarusului, ca răspuns la sancțiunile Uniunii Europene.

”Polonia este hotărâtă să-şi protejeze propriile frontiere şi frontierele externe ale UE”, afirmă MAE.

Belarus/Poland border. A young Iraqi-Kurdish woman, who is a resident of Germany, received these from her family. They have nothing to eat or drink. Poland won’t let them in, Belarus won’t let them stay, and they cannot go back to Iraq. #polandbelarus #humanrights #fortresseu pic.twitter.com/bR1b5LjopH

— Hannah Parry (@Hannahtraveller) October 31, 2021