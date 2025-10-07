B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă

Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă

Adrian Teampău
07 oct. 2025, 23:00
Nor de gaz periculos deasupra a două orașe germane. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
Nor toxic în Mainaschaff Sursa foto: X
Cuprins
  1. Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă
  2. Avertizare pentru locuitorii celor două orașe

Autoritățile de protecție civilă din Germania sunt în alertă după ce un nor de gaz, posibil toxic, a fost semnalat deasupra a două orașe. Localnicii au fost avertizați să nu iasă din case și să-și ia măsuri de izolare și protecție.

Autoritățile de protecție civilă sunt în alertă

O intervenţie de amploare a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff. Autoritățile de protecție civilă au dat alarma după ce un nor de gaz, posibil toxic, s-a răspândit deasupra acestei localităţi. Gazul a fost eliberat în atmosferă ca urmare a unui incident care s-a petrecut într-o unitate industrială.

Informația a fost prezentată de Biroul Federal de Protecţie Civilă care a apreciat că acest nor de gaz ar putea fi toxic, după cum a relatat DPA.

Din informațiile oficiale, norul de gaz s-a deplasat, dus de vânt, din Mainaschaff, către orașul vecin Aschaffenburg. Acest lucru a făcut ca autoritățile de protecție civilă să emită o nouă avertizare și pentru localnicii din acest oraș. Aceștia au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să aducă la interior și persoanele aflate afară.

Avertizare pentru locuitorii celor două orașe

Autoritățile de protecție civilă le-a transmis locuitorilor să ajute copiii și persoanele vulnerabile să se adăpostească. Mai mult, li s-a spus să-i pimească în locuințe pe cei aflați în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.

Momentan, cauza care a dus la producerea acestui incident şi amploarea sa nu au fost date publicității. Urmează ca autoritățile să inițieze o anchetă ca să afle ce s-a petrecut la uzina respectivă.

Cele două orașe afectate, Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt. Pe de altă parte, un alt oraș important, Frankfurt, se află la nord-vest de ele.

Tags:
Citește și...
Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
Externe
Greta Thunberg îi dă replica lui Trump, după ce a spus că tânăra are „probleme de gestionare a furiei”: „Pare că și tu suferi de ele”
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Externe
Accident tragic din cauza ploilor. 15 persoane au murit într-un autobuz prins într-o alunecare de pământ
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Externe
Inundații uriașe! Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Bulgaria. Locul unde au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat (VIDEO)
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
Externe
Sabotaj pe calea ferată în Rusia. Partizanii au aruncat în aer un tren cu echipament militar
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Externe
O actriță celebră din serialul Anatomia lui Grey a murit. Soțul ei a confirmat vestea tristă
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Externe
Statul european care schimbă regulile pe rețelele sociale. Interdicție pentru copiii sub 15 ani
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Externe
Mii de șoferi sunt amendați zilnic, într-un sat din Elveția. Regulă neobișnuită pe care o încalcă
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Externe
Prințul William, dezvăluiri emoționante despre viața de familie: „Încerci să nu repeți greșelile părinților tăi”
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Externe
Alertă în Spania! O clădire s-a prăbușit, parțial, în centrul Madridului. Bilanțul victimelor
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Externe
Prima țară condusă de femei! A reușit să reducă cu 81,1% diferența dintre genuri
Ultima oră
00:09 - Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
23:54 - BCE avertizează asupra riscurilor digitale. Cum pot rețelele sociale să declanșeze crize bancare
23:52 - „Cadouri otrăvite” utilizatorii YouTube și Google. Noua escrocherie din mediul online
23:40 - Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
23:26 - Cod roșu de ploi torențiale. Intervenții ale pompierilor în București și Ilfov
23:00 - Motivul pentru care Daciana Sârbu a postat o fotografie cu noul iubit, deși preferă o relație discretă: „Nu am fost eu…”
22:46 - Aeroporturile din București, sub cod roșu de ploi. Cum gestionează aeroporturile din Capitală vremea extremă
22:32 - Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
22:20 - Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației
22:15 - A intrat în vigoare Codul roșu de ploi torențiale. Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe. Cum s-au pregătit autoritățile și ce recomandă DSU