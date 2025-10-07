Autoritățile de protecție civilă din Germania sunt în alertă după ce un , a fost semnalat deasupra a două orașe. Localnicii au fost avertizați să nu iasă din case și să-și ia măsuri de izolare și protecție.

O a serviciilor de urgenţă germane este în curs de desfăşurare în oraşul Mainaschaff. Autoritățile de protecție civilă au dat alarma după ce un nor de gaz, posibil toxic, s-a răspândit deasupra acestei localităţi. Gazul a fost eliberat în atmosferă ca urmare a unui incident care s-a petrecut într-o .

Informația a fost prezentată de Biroul Federal de Protecţie Civilă care a apreciat că acest nor de gaz ar putea fi toxic, după cum a relatat DPA.

Din informațiile oficiale, norul de gaz s-a deplasat, dus de vânt, din Mainaschaff, către orașul vecin Aschaffenburg. Acest lucru a făcut ca autoritățile de protecție civilă să emită o nouă avertizare și pentru localnicii din acest oraș. Aceștia au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să aducă la interior și persoanele aflate afară.

Avertizare pentru locuitorii celor două orașe

Autoritățile de protecție civilă le-a transmis locuitorilor să ajute copiii și persoanele vulnerabile să se adăpostească. Mai mult, li s-a spus să-i pimească în locuințe pe cei aflați în pericol şi să urmeze instrucţiunile Poliţiei şi Brigăzii de pompieri.

De asemenea, autorităţile locale le-au recomandat rezidenţilor să ţină ferestrele şi uşile închise şi să oprească sistemele de ventilaţie şi aer condiţionat.

Momentan, cauza care a dus la producerea acestui incident şi amploarea sa nu au fost date publicității. Urmează ca autoritățile să inițieze o anchetă ca să afle ce s-a petrecut la uzina respectivă.

Cele două orașe afectate, Mainaschaff şi Aschaffenburg sunt învecinate, situate la doar câţiva kilometri distanţă unul de celălalt. Pe de altă parte, un alt oraș important, Frankfurt, se află la nord-vest de ele.