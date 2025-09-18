Autoritățile de la au anunțat că nu vor face public, pentru moment, costul celei de-a doua vizite de stat a președintelui american Donald Trump. Subiectul este unul sensibil, având în vedere amploarea măsurilor de securitate și a logisticii pe care o presupune primirea unui lider de talia liderului de la Casa Albă.

Totuși, datele disponibile despre prima vizită a lui Trump, din 2019, oferă o imagine destul de clară asupra cheltuielilor pe care le implică un astfel de eveniment.

Câte milioane de lire s-au cheltuit pentru vizita lui Donald Trump din 2019

Potrivit , în urmă cu cinci ani, Regatul Unit a cheltuit aproximativ 3,9 milioane de lire sterline (circa 5,3 milioane de dolari) pentru a asigura buna desfășurare a vizitei lui Trump. Cea mai mare parte din bani, în jur de 3,4 milioane de lire, a mers către măsurile de securitate, în special pentru mobilizarea a peste 6.300 de polițiști din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Cheltuielile suplimentare au fost acoperite de Ministerul britanic de Externe. Astfel, 100.000 de lire au fost destinate organizării de evenimente oficiale, 32.000 de lire au acoperit cazarea delegației, iar alte 33.000 de lire au fost alocate transportului.

Cum e vizita din 2025, spre deosebire de cea din 2019

Dacă în 2019 Trump a fost primit fastuos la Palatul Buckingham, în inima Londrei, actuala vizită s-a desfășurat într-o manieră mult mai discretă. De această dată, președintele american a petrecut foarte puțin timp în capitală și a fost găzduit la Castelul Windsor, o locație aflată la distanță mai mare de mulțimile din capitală.

Strategia a avut un motiv clar, și anume, limitarea protestelor. În timp ce în Londra, miercuri, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și manifesta opoziția față de vizita lui Trump, la Windsor demonstrațiile au fost mult mai reduse ca amploare.

Această diferență ar putea să reducă și costurile vizitei, mai ales în ceea ce privește mobilizarea poliției, însă autoritățile britanice nu au comunicat încă sumele exacte.

Ce a spus premierul britanic despre vizita lui Donald Trump

Deși costurile unei vizite de stat de acest nivel sunt considerabile, guvernul britanic consideră că aceste cheltuieli trebuie privite ca o investiție diplomatică și economică. Premierul și echipa sa au anunțat că vizita lui Donald Trump a coincis cu anunțarea unor investiții record venite din partea companiilor americane.

Mai exact, guvernul de la Londra a confirmat semnarea unor angajamente de investiții în valoare de 150 de miliarde de lire sterline (205 miliarde de dolari). Proiectele ar urma să creeze peste 7.600 de locuri de muncă, ceea ce oferă Regatului Unit o motivație solidă pentru a accepta cheltuielile uriașe implicate de organizarea vizitei.

Astfel, chiar dacă nota de plată pentru securitate și logistică se va ridica, probabil, la câteva milioane de lire, oficialii britanici subliniază că beneficiile economice pe termen lung vor depăși cu mult costurile imediate.

Vizitele de stat ale președinților americani sunt, de regulă, momente de mare încărcătură simbolică, dar și de tensiune, în funcție de contextul politic. În cazul lui Donald Trump, evenimentele au generat constant reacții puternice din partea societății civile.

Ce s-a întâmplat în 2019, când Donald Trump a mers în Marea Britanie

În 2019, în timpul primei sale vizite, Londra a fost scena unor proteste masive, iar simbolul central al demonstrațiilor a fost celebrul „Trump Baby Balloon”, un balon uriaș reprezentându-l pe liderul american într-o ipostază satirică. Și de această dată, protestele din capitală au fost consistente, semn că imaginea lui Trump rămâne extrem de polarizantă pe scena politică internațională.

În timp ce costurile exacte ale celei de-a doua vizite a lui Donald Trump în Marea Britanie nu au fost dezvăluite, experiența din 2019 arată că nota de plată ar putea ajunge din nou la milioane de lire. Cu toate acestea, guvernul britanic preferă să sublinieze partea pozitivă, mai exact, investițiile americane de 150 de miliarde de lire și crearea a mii de locuri de muncă.

Astfel, dincolo de proteste și controverse, vizita lui Trump este privită de oficialii britanici ca o oportunitate strategică, menită să consolideze relațiile economice și să aducă beneficii pe termen lung pentru Regatul Unit.