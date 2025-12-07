B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată

Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată

Adrian A
07 dec. 2025, 13:24
Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată
Sursă foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Cuprins
  1. Cum a folosit numărul doi din FBI trupele SWAT
  2. Ce spun cei din FBI despre scandal

Un nou scandal zguduie structurile de vârf ale FBI, avându-l în centru pe directorul adjunct Kash Patel. Acesta este acuzat de abuz de putere, după ce ar fi folosit resursele agenției pentru scopuri personale.

Cum a folosit numărul doi din FBI trupele SWAT

Surse anonime susțin că, În primăvara și vara anului 2025, Kash Patel, numărul doi din FBI, a ordonat agenților SWAT să o transporte pe o prietenă a iubitei sale, Alexis Wilkins, de la petreceri din Nashville, deoarece aceasta era în stare de ebrietate. Acțiunile sale au provocat tensiuni în interiorul echipei, mai ales când șeful echipei SWAT s-a opus acestor ordine, considerându-le nepotrivite.

Întregul incident a ieșit la iveală când un fost membru al echipei a discutat cu presa, dezvăluind detalii care arată o posibilă utilizare abuzivă a resurselor FBI pentru scopuri personale ale lui Patel. Aceste acuzații au generat o serie de investigații jurnalistice și critici aspre din partea foștilor agenți.

Ce spun cei din FBI despre scandal

FBI, prin purtătorul de cuvânt Ben Williamson, a respins vehement acuzațiile, calificându-le drept nefondate și dezinformări. Williamson a subliniat că agenția are protocoale stricte care interzic astfel de abuzuri de putere.

„Am primit această acuzație. Părea inventată. M-am dus și am verificat cu toți cei implicați – cu Alexis, care nici măcar nu bea, cu agentul de investigații și cu alții – toți au spus că nu s-a întâmplat. Nu am găsit nicio dovadă sau înregistrare a acestui lucru. Toți cei implicați spun că este fals.” a declarat purtătorul de cuvânt al FBI, Ben Williamson.

De asemenea, Alexis Wilkins a negat categoric acuzațiile pe platforma X, susținând că nu există nicio bază reală pentru aceste relatări. În ciuda acestor dezmințiri, scandalul a continuat să crească, captând atenția publicului și a mediilor sociale.

Tags:
Citește și...
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Externe
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Externe
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
Externe
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
Externe
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Externe
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
Externe
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Externe
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
Externe
Norvegia se pregătește de război. Statul nordic face achiziții militare importante de teama Rusiei
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Externe
Premiu de consolare pentru Donald Trump, în locul Nobelului. Distincție pentru pace primită de la președintele FIFA
Ultima oră
15:06 - Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru șefia CJ Buzău, după ce a votat: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică, am venit acasă”
15:05 - Percheziții la locuința unui tânăr de 19 ani. Polițiștii au găsit peste o tonă și jumătate de articole pirotehnice
14:38 - Cu cine au votat bucureștenii până la ora 14. Au apărut noi date exit-poll din ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei
14:37 - MAI: 18 sesizări referitoare la fapte nelegale. Câte dintre acestea s-au confirmat
14:03 - Alegeri la Primăria Capitalei: Autoritățile au deschis primul dosar penal. Ce s-a descoperit
13:57 - Aproape 490 de deținuți și-au exercitat dreptul la vot la alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei
13:41 - Ciprian Ciucu îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot: „Acestea sunt cu adevărat premisele pentru o schimbare de impact. Veniți la vot, este foarte important!”
13:27 - Accident cu peste 70 de persoane implicate, la Sinaia. Cum s-a întâmplat totul
13:09 - Primele date EXIT POLL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025. Cum au votat bucureștenii până la această oră
12:51 - Nicușor Dan pleacă mâine în Franța. Cu cine se întâlnește șeful statului în vizita de două zile