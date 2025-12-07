Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată

Un nou scandal zguduie structurile de vârf ale FBI, avându-l în centru pe directorul adjunct Kash Patel. Acesta este acuzat de abuz de putere, după ce ar fi folosit resursele agenției pentru scopuri personale.
Surse anonime susțin că, În primăvara și vara anului 2025, Kash Patel, numărul doi din FBI, a ordonat agenților SWAT să o transporte pe o prietenă a iubitei sale, Alexis Wilkins, de la petreceri din Nashville, deoarece aceasta era în stare de ebrietate. Acțiunile sale au provocat tensiuni în interiorul echipei, mai ales când șeful echipei SWAT s-a opus acestor ordine, considerându-le nepotrivite.
Întregul incident a ieșit la iveală când un fost membru al echipei a discutat cu presa, dezvăluind detalii care arată o posibilă utilizare abuzivă a resurselor FBI pentru scopuri personale ale lui Patel. Aceste acuzații au generat o serie de investigații jurnalistice și critici aspre din partea foștilor agenți.
FBI, prin purtătorul de cuvânt Ben Williamson, a respins vehement acuzațiile, calificându-le drept nefondate și dezinformări. Williamson a subliniat că agenția are protocoale stricte care interzic astfel de abuzuri de putere.
„Am primit această acuzație. Părea inventată. M-am dus și am verificat cu toți cei implicați – cu Alexis, care nici măcar nu bea, cu agentul de investigații și cu alții – toți au spus că nu s-a întâmplat. Nu am găsit nicio dovadă sau înregistrare a acestui lucru. Toți cei implicați spun că este fals.” a declarat purtătorul de cuvânt al FBI, Ben Williamson.
De asemenea, Alexis Wilkins a negat categoric acuzațiile pe platforma X, susținând că nu există nicio bază reală pentru aceste relatări. În ciuda acestor dezmințiri, scandalul a continuat să crească, captând atenția publicului și a mediilor sociale.