Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată

Un nou scandal zguduie structurile de vârf ale FBI, avându-l în centru pe directorul adjunct Kash Patel. Acesta este acuzat de abuz de putere, după ce ar fi folosit resursele agenției pentru scopuri personale.

Cum a folosit numărul doi din FBI trupele SWAT

Surse anonime susțin că, În primăvara și vara anului 2025, Kash Patel, numărul doi din FBI, a ordonat agenților SWAT să o transporte pe o prietenă a iubitei sale, Alexis Wilkins, de la petreceri din Nashville, deoarece aceasta era în stare de ebrietate. Acțiunile sale au provocat tensiuni în interiorul echipei, mai ales când șeful echipei SWAT s-a opus acestor ordine, considerându-le nepotrivite.

Întregul incident a ieșit la iveală când un fost membru al echipei a discutat cu presa, dezvăluind detalii care arată o posibilă utilizare abuzivă a resurselor pentru scopuri personale ale lui Patel. Aceste acuzații au generat o serie de investigații jurnalistice și critici aspre din partea foștilor agenți.

Ce spun cei din FBI despre scandal

FBI, prin purtătorul de cuvânt Ben Williamson, a respins vehement acuzațiile, calificându-le drept nefondate și dezinformări. Williamson a subliniat că agenția are protocoale stricte care interzic astfel de abuzuri de putere.

„Am primit această acuzație. Părea inventată. M-am dus și am verificat cu toți cei implicați – cu Alexis, care nici măcar nu bea, cu agentul de investigații și cu alții – toți au spus că nu s-a întâmplat. Nu am găsit nicio dovadă sau înregistrare a acestui lucru. Toți cei implicați spun că este fals.” a declarat purtătorul de cuvânt al FBI, .

De asemenea, Alexis Wilkins a negat categoric acuzațiile pe platforma X, susținând că nu există nicio bază reală pentru aceste relatări. În ciuda acestor dezmințiri, scandalul a continuat să crească, captând atenția publicului și a mediilor sociale.