O alunecare de teren a distrus șase case dintr-un sat din Elveția

O a distrus șase case, marți după-amiază, după mai multe zile ploaie, într-un sat din Elveția.

Satul din estul Elveției, Schwanden, a fost victima alunecării de teren care s-a produs în jurul orei 17.30, ora locală, informează

În videoclipurile de pe rețelele sociale se poate observa cum pământul care începe să o ia la vale și smulge copaci și strivește orice prinde în cale, iar pe fundal se aud țipetele localnicilor îngroziți.

Cantități mari de noroi și pietre au căzut peste casele din sat. După câteva ore, a urmat o în aceeași zonă.

For weeks the European Alps have been hit w/record heat, remaining glaciers have been melting & now, across parts of & historic winds and rains are causing huge floods & landslides in the mountains.

Tough Summer we’re having.

— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett)