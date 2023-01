O americancă de 29 de ani a fost arestată după ce s-a prefăcut că este eleva unui liceu din New Jersey

Hyejeong Shin este o femeie în vârstă de 29 de ani din New Brunswick, care folosindu-se de acte false a reușit să se înscrie la un liceu din New Jersey, relatează .

Ea a participat la cursuri timp de patru zile până când cineva și-a dat seama de șiretlic și au dat-o pe mâna autorităților.

Inspectorul Aubrey Johnson de la școala publică din New Brunswick a explicat în cadrul unei ședințe a Consiliului Educațional de marți seară că femeia a fost prezentă la mai multe cursuri, femeie. „Acesta este un incident nefericit”, a declarat Johnson, conform New Brunswick Today.

Breaking news: An adult woman was arrested after posing as a child and providing fake documents to enroll in New Brunswick High School last week, announced tonight.

She attended the school for four days and community members are concerned about her motives.

