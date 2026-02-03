Imagini spectaculoase cu biserica Santa Maddalena, situată într-un sat pitoresc din nordul Italiei și încadrată de vârfurile abrupte ale Munților Dolomiți, au circulat pe internet timp de peste un deceniu. Începând din vara trecută, însă, popularitatea locului a dus la un aflux masiv de vizitatori, determinând autoritățile locale să introducă restricții menite să limiteze turismul de o zi și să reducă presiunea asupra comunității locale.

Cine va mai putea ajunge la biserica din patrimoniul UNESCO

Începând din luna mai, accesul în localitatea aflată în apropierea bisericii Santa Maddalena, inclusă în patrimoniul mondial , va fi controlat printr-o barieră. Aceasta va permite intrarea doar rezidenților și turiștilor care rămân cel puțin o noapte în zonă, au anunțat autoritățile locale. Mașinile și autocarele care transportă vizitatori veniți doar pentru o zi vor fi întoarse din drum, conform CNN.

Turiștii de o zi, care pot ajunge până la aproximativ 600 de persoane în sezonul de vârf, vor fi nevoiți să parcurgă pe jos cel puțin 30 de minute de la parcările special amenajate pentru a ajunge la biserică. Municipalitatea analizează posibilitatea introducerii unui serviciu de transport pentru persoanele care nu pot face acest drum pe jos, însă o decizie nu a fost luată până în prezent.

Parcări limitate și tarife mai mari

Odată ce parcarea satului ajunge la capacitatea maximă, șoferii vor fi obligați să parcheze și mai departe, a explicat pentru CNN Peter Pernthaler, primarul districtului Funes. Potrivit acestuia, sistemul de acces filtrat va funcționa din luna mai până în noiembrie.

În prezent, parcarea costă 4 euro pe zi, însă autoritățile locale iau în calcul majorarea tarifelor, în încercarea de a descuraja vizitatorii care vin doar pentru a face câteva fotografii și pleacă imediat.

„Nu vreau să vorbesc despre supraaglomerare turistică. Nu acesta este cuvântul potrivit”, a declarat Pernthaler. „Nici nu spun că turiștii sunt o problemă. Dar vin foarte mulți și trebuie să-i gestionăm. Pentru liniștea localnicilor și pentru a asigura o experiență pozitivă și pentru turiști”, a adăugat.

Cum a devenit Santa Maddalena celebră pe internet

Popularitatea Santa Maddalena a crescut treptat. Biserica a devenit cunoscută în rândul turiștilor chinezi după ce a apărut pe cartele SIM emise de un operator de telefonie mobilă din China, în urmă cu peste un deceniu. Ulterior, muntele Seceda, aflat în apropiere, a fost folosit ca imagine de fundal în actualizarea iOS 7 a Apple, în 2013.

Aceste apariții au declanșat valuri de vizitatori, numărul zilnic ajungând, potrivit relatărilor, până la 8.000 în perioadele de vârf. În ultimii ani, rețelele sociale precum TikTok și Instagram au amplificat fenomenul, atrăgând așa-numiții „turiști de tip hit and run”.

Autoritățile vor să încetinească turismul, nu să-l oprească

Potrivit oficialilor locali, vizitatorii care vin doar pentru o fotografie aglomerează drumurile înguste și descurajează turiștii care ar dori să rămână mai mult timp în zonă.

„Turiștii de o zi pun o presiune mare pe infrastructură”, spune Roswitha Moret Niederwolfsgruber, membră a consiliului local.

Autoritățile subliniază că noile reguli nu urmăresc să descurajeze turismul în ansamblu, ci să-l încetinească și să-l facă mai sustenabil. Deși aplicarea măsurilor va implica costuri suplimentare, inclusiv mai multe patrule de control, primarul consideră că este o investiție necesară, cu rol preventiv.