B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O biserică din Munții Dolomiți, sufocată de turiști. Autoritățile impun reguli stricte pentru vizitatori

O biserică din Munții Dolomiți, sufocată de turiști. Autoritățile impun reguli stricte pentru vizitatori

Selen Osmanoglu
03 feb. 2026, 09:33
O biserică din Munții Dolomiți, sufocată de turiști. Autoritățile impun reguli stricte pentru vizitatori
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine va mai putea ajunge la biserica din patrimoniul UNESCO
  2. Parcări limitate și tarife mai mari
  3. Cum a devenit Santa Maddalena celebră pe internet
  4. Autoritățile vor să încetinească turismul, nu să-l oprească

Imagini spectaculoase cu biserica Santa Maddalena, situată într-un sat pitoresc din nordul Italiei și încadrată de vârfurile abrupte ale Munților Dolomiți, au circulat pe internet timp de peste un deceniu. Începând din vara trecută, însă, popularitatea locului a dus la un aflux masiv de vizitatori, determinând autoritățile locale să introducă restricții menite să limiteze turismul de o zi și să reducă presiunea asupra comunității locale.

Cine va mai putea ajunge la biserica din patrimoniul UNESCO

Începând din luna mai, accesul în localitatea aflată în apropierea bisericii Santa Maddalena, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, va fi controlat printr-o barieră. Aceasta va permite intrarea doar rezidenților și turiștilor care rămân cel puțin o noapte în zonă, au anunțat autoritățile locale. Mașinile și autocarele care transportă vizitatori veniți doar pentru o zi vor fi întoarse din drum, conform CNN.

Turiștii de o zi, care pot ajunge până la aproximativ 600 de persoane în sezonul de vârf, vor fi nevoiți să parcurgă pe jos cel puțin 30 de minute de la parcările special amenajate pentru a ajunge la biserică. Municipalitatea analizează posibilitatea introducerii unui serviciu de transport pentru persoanele care nu pot face acest drum pe jos, însă o decizie nu a fost luată până în prezent.

Parcări limitate și tarife mai mari

Odată ce parcarea satului ajunge la capacitatea maximă, șoferii vor fi obligați să parcheze și mai departe, a explicat pentru CNN Peter Pernthaler, primarul districtului Funes. Potrivit acestuia, sistemul de acces filtrat va funcționa din luna mai până în noiembrie.

În prezent, parcarea costă 4 euro pe zi, însă autoritățile locale iau în calcul majorarea tarifelor, în încercarea de a descuraja vizitatorii care vin doar pentru a face câteva fotografii și pleacă imediat.

„Nu vreau să vorbesc despre supraaglomerare turistică. Nu acesta este cuvântul potrivit”, a declarat Pernthaler. „Nici nu spun că turiștii sunt o problemă. Dar vin foarte mulți și trebuie să-i gestionăm. Pentru liniștea localnicilor și pentru a asigura o experiență pozitivă și pentru turiști”, a adăugat.

Cum a devenit Santa Maddalena celebră pe internet

Popularitatea Santa Maddalena a crescut treptat. Biserica a devenit cunoscută în rândul turiștilor chinezi după ce a apărut pe cartele SIM emise de un operator de telefonie mobilă din China, în urmă cu peste un deceniu. Ulterior, muntele Seceda, aflat în apropiere, a fost folosit ca imagine de fundal în actualizarea iOS 7 a Apple, în 2013.

Aceste apariții au declanșat valuri de vizitatori, numărul zilnic ajungând, potrivit relatărilor, până la 8.000 în perioadele de vârf. În ultimii ani, rețelele sociale precum TikTok și Instagram au amplificat fenomenul, atrăgând așa-numiții „turiști de tip hit and run”.

Autoritățile vor să încetinească turismul, nu să-l oprească

Potrivit oficialilor locali, vizitatorii care vin doar pentru o fotografie aglomerează drumurile înguste și descurajează turiștii care ar dori să rămână mai mult timp în zonă.

„Turiștii de o zi pun o presiune mare pe infrastructură”, spune Roswitha Moret Niederwolfsgruber, membră a consiliului local.

Autoritățile subliniază că noile reguli nu urmăresc să descurajeze turismul în ansamblu, ci să-l încetinească și să-l facă mai sustenabil. Deși aplicarea măsurilor va implica costuri suplimentare, inclusiv mai multe patrule de control, primarul consideră că este o investiție necesară, cu rol preventiv.

Tags:
Citește și...
Un pacient cu un obuz înfipt în fund a evacuat un spital întreg
Externe
Un pacient cu un obuz înfipt în fund a evacuat un spital întreg
Bill și Hillary Clinton, în fața Congresului SUA. Cuplul va depune mărturie în ancheta Epstein
Externe
Bill și Hillary Clinton, în fața Congresului SUA. Cuplul va depune mărturie în ancheta Epstein
Portugalia vrea să interzică rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Ce prevede noul proiect de lege
Externe
Portugalia vrea să interzică rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Ce prevede noul proiect de lege
Germania dă semnalul schimbării Uniunii Europene. Friedrich Merz propune mai multă autonomie față de SUA
Externe
Germania dă semnalul schimbării Uniunii Europene. Friedrich Merz propune mai multă autonomie față de SUA
Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei
Externe
Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei
Victorie pentru Macron la Paris. Bugetul Franței a trecut în Parlament. Guvernul Lecornu a supraviețuit la două moțiuni de cenzură
Externe
Victorie pentru Macron la Paris. Bugetul Franței a trecut în Parlament. Guvernul Lecornu a supraviețuit la două moțiuni de cenzură
Cartofii dintr-o recoltă fără precedent sunt distribuiți gratuit într-o capitală europeană. Cum au fost distribuiți și cine a beneficiat (FOTO)
Externe
Cartofii dintr-o recoltă fără precedent sunt distribuiți gratuit într-o capitală europeană. Cum au fost distribuiți și cine a beneficiat (FOTO)
Iranul se pregătește de război cu SUA. Teheranul şi-a revizuit doctrina militară în perspectiva unui nou conflict
Externe
Iranul se pregătește de război cu SUA. Teheranul şi-a revizuit doctrina militară în perspectiva unui nou conflict
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Externe
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Externe
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Ultima oră
10:02 - Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Nu mă victimizez, analizele confirmă. E un semnal de alarmă și pentru alți oameni
09:51 - 29 de sportivi vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
09:38 - Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că avem peste 1.500 de companii de stat, cu pierderi foarte mari: „România are multe strategii pe hârtie, dar stăm mai greu la a livra”
09:14 - Un pacient cu un obuz înfipt în fund a evacuat un spital întreg
09:03 - Cheile de la casă și locul lor în locuință. Gestul simplu care îți poate schimba energia și prosperitatea
08:48 - Gesturi banale, riscuri uriașe. Cinci obiecte care nu trebuie lăsate lângă calorifer
08:42 - Cum a ajuns un polițist din Arad de la „erou” la suspect de corupție. A fost ridicat de ofițerii DGA chiar în timp ce era la muncă
08:38 - Viitorul Jocurilor Olimpice de iarnă, amenințat de încălzirea globală. Doar 52 de locații vor mai fi viabile până în 2050
08:20 - Brașov: Bolnavii de cancer, tratați în frig și igrasie. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”
08:04 - Vremea, 3 februarie: ger persistent în est și sud, ninsori slabe și vânt puternic la munte