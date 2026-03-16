O bunică a stat la pe nedrept din cauza unui sistem recunoaștere facială AI. Femeia a stat la în detenție luni de zile deoarece sistemul a confundat-o cu o suspectă în cazul unei fraude bancare.

Cum s-a produs eroarea de sistem

Angela Lipps are 50 de ani și locuiește în Tennessee, la peste 1.600 de kilometri de locul unde s-au produs fraudele. În luna iulie, polițiștii au arestat-o, chiar în timp ce femeia avea grijă de patru copii. Pentru că era considerată fugară, ea a fost ținută în închisoare aproape patru luni fără drept de cauțiune.

Totul a plecat de la niște imagini de supraveghere dintr-o bancă, unde o femeie folosea acte false pentru a fura bani. Polițiștii din Fargo au folosit un software AI care a indicat-o greșit pe Angela Lipps. Deși un detectiv a crezut că trăsăturile feței se potrivesc, nimeni nu a verificat informația și nimeni nu a interogat-o înainte de arestare. Mai mult, poliția a venit să o preia abia după 108 zile, iar primul interviu oficial a avut loc abia după cinci luni de detenție.

„Nu am fost niciodată în North Dakota, nu cunosc pe nimeni din North Dakota”, a explicat victima.

„Dacă singurul lucru pe care îl ai este recunoașterea facială, poate ar trebui să sapi puțin mai adânc”, a declarat Jay Greenwood, avocatul femeii.

Cum s-a demonstrat nevinovăția după ce o bunică a stat la închisoare pe nedrept

Avocatul ei a adus extrase bancare care arătau clar că Angela se afla la mare distanță de locul faptei. Deși a fost eliberată în Ajunul Crăciunului, poliția a lăsat-o în stradă, fără bani și fără haine. A reușit să ajungă acasă doar cu ajutorul unor donații. Din cauza lunilor petrecute în arest, ea și-a pierdut casa, mașina și câinele, iar autoritățile nu și-au cerut nici măcar scuze, scrie publicația .

„Aveam haine de vară, fără palton, era atât de frig afară, zăpadă pe jos, eram speriată, voiam să plec, dar nu știam ce să fac, cum să ajung acasă”, a declarat femeia.

Cazuri similare în care persoanele au făcut închisoare pe nedrept

Acest caz nu este singurul de acest fel. În New York, un bărbat a fost arestat deși era mult mai înalt decât suspectul din filmare, iar în Detroit. O altă femeie a fost acuzată de crimă tot din cauza unei potriviri faciale greșite.