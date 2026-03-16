Acasa » Externe » O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială

O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială

Flavia Codreanu
16 mart. 2026, 23:30
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a produs eroarea de sistem
  2. Cum s-a demonstrat nevinovăția după ce o bunică a stat la închisoare pe nedrept
  3. Cazuri similare în care persoanele au făcut închisoare pe nedrept

O bunică a stat la închisoare pe nedrept din cauza unui sistem recunoaștere facială AI. Femeia a stat la în detenție luni de zile deoarece sistemul a confundat-o cu o suspectă în cazul unei fraude bancare.

Cum s-a produs eroarea de sistem

Angela Lipps are 50 de ani și locuiește în Tennessee, la peste 1.600 de kilometri de locul unde s-au produs fraudele. În luna iulie, polițiștii au arestat-o, chiar în timp ce femeia avea grijă de patru copii. Pentru că era considerată fugară, ea a fost ținută în închisoare aproape patru luni fără drept de cauțiune.

Totul a plecat de la niște imagini de supraveghere dintr-o bancă, unde o femeie folosea acte false pentru a fura bani. Polițiștii din Fargo au folosit un software AI care a indicat-o greșit pe Angela Lipps. Deși un detectiv a crezut că trăsăturile feței se potrivesc, nimeni nu a verificat informația și nimeni nu a interogat-o înainte de arestare. Mai mult, poliția a venit să o preia abia după 108 zile, iar primul interviu oficial a avut loc abia după cinci luni de detenție.

„Nu am fost niciodată în North Dakota, nu cunosc pe nimeni din North Dakota”, a explicat victima.

„Dacă singurul lucru pe care îl ai este recunoașterea facială, poate ar trebui să sapi puțin mai adânc”, a declarat Jay Greenwood, avocatul femeii.

Cum s-a demonstrat nevinovăția după ce o bunică a stat la închisoare pe nedrept

Avocatul ei a adus extrase bancare care arătau clar că Angela se afla la mare distanță de locul faptei. Deși a fost eliberată în Ajunul Crăciunului, poliția a lăsat-o în stradă, fără bani și fără haine. A reușit să ajungă acasă doar cu ajutorul unor donații. Din cauza lunilor petrecute în arest, ea și-a pierdut casa, mașina și câinele, iar autoritățile nu și-au cerut nici măcar scuze, scrie publicația Futurism.

„Aveam haine de vară, fără palton, era atât de frig afară, zăpadă pe jos, eram speriată, voiam să plec, dar nu știam ce să fac, cum să ajung acasă”, a declarat femeia.

Cazuri similare în care persoanele au făcut închisoare pe nedrept

Acest caz nu este singurul de acest fel. În New York, un bărbat a fost arestat deși era mult mai înalt decât suspectul din filmare, iar în Detroit.  O altă femeie a fost acuzată de crimă tot din cauza unei potriviri faciale greșite.

Citește și...
Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
Externe
Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
Externe
Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Externe
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Externe
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
Externe
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
Externe
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Externe
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
Externe
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Externe
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Externe
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Ultima oră
00:00 - Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
23:52 - Tensiuni majore între Afganistan și Pakistan după exploziile din Kabul. Ce spun autoritățile talibane despre atac (VIDEO)
23:49 - Avertisment al Asociației Pro Infrastructura. Guvernul riscă să piardă finanțarea PNRR pentru autostrada A7
23:27 - Băsescu cere mai multă transparență din partea Armatei. Guvernul trebuie să pregătească populația pentru un eventual conflict
23:00 - Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
22:54 - Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
22:51 - Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT