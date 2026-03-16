O bunică a stat la închisoare pe nedrept din cauza unui sistem recunoaștere facială AI. Femeia a stat la în detenție luni de zile deoarece sistemul a confundat-o cu o suspectă în cazul unei fraude bancare.
Angela Lipps are 50 de ani și locuiește în Tennessee, la peste 1.600 de kilometri de locul unde s-au produs fraudele. În luna iulie, polițiștii au arestat-o, chiar în timp ce femeia avea grijă de patru copii. Pentru că era considerată fugară, ea a fost ținută în închisoare aproape patru luni fără drept de cauțiune.
Totul a plecat de la niște imagini de supraveghere dintr-o bancă, unde o femeie folosea acte false pentru a fura bani. Polițiștii din Fargo au folosit un software AI care a indicat-o greșit pe Angela Lipps. Deși un detectiv a crezut că trăsăturile feței se potrivesc, nimeni nu a verificat informația și nimeni nu a interogat-o înainte de arestare. Mai mult, poliția a venit să o preia abia după 108 zile, iar primul interviu oficial a avut loc abia după cinci luni de detenție.
„Nu am fost niciodată în North Dakota, nu cunosc pe nimeni din North Dakota”, a explicat victima.
„Dacă singurul lucru pe care îl ai este recunoașterea facială, poate ar trebui să sapi puțin mai adânc”, a declarat Jay Greenwood, avocatul femeii.
Avocatul ei a adus extrase bancare care arătau clar că Angela se afla la mare distanță de locul faptei. Deși a fost eliberată în Ajunul Crăciunului, poliția a lăsat-o în stradă, fără bani și fără haine. A reușit să ajungă acasă doar cu ajutorul unor donații. Din cauza lunilor petrecute în arest, ea și-a pierdut casa, mașina și câinele, iar autoritățile nu și-au cerut nici măcar scuze, scrie publicația Futurism.
„Aveam haine de vară, fără palton, era atât de frig afară, zăpadă pe jos, eram speriată, voiam să plec, dar nu știam ce să fac, cum să ajung acasă”, a declarat femeia.
Acest caz nu este singurul de acest fel. În New York, un bărbat a fost arestat deși era mult mai înalt decât suspectul din filmare, iar în Detroit. O altă femeie a fost acuzată de crimă tot din cauza unei potriviri faciale greșite.