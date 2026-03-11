B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane

De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 16:33
De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
Sursa Foto: Facebook/ Șerban Huidu
Cuprins
  1. Ce condamnare a primit realizatorul TV în urma accidentului
  2. Șerban Huidu a vorbit despre motivele pentru care nu a ajuns la închisoare
  3. Cum i s-a schimbat viața realizatorului TV după accident 

Șerban Huidu a vorbit din nou despre accidentul rutier din 2011, în urma căruia trei persoane și-au pierdut viața.

Ce condamnare a primit realizatorul TV în urma accidentului

Acesta a explicat în cadrul unui podcast de ce instanța a decis condamnarea sa cu suspendare. Accidentul s-a produs în județul Brașov, când mașina condusă de realizatorul TV a intrat pe contrasens și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.

În urma anchetei pentru ucidere din culpă, instanța l-a condamnat pe Șerban Huidu, în anul 2013, la patru ani de închisoare cu suspendare. Decizia a stârnit numeroase reacții în spațiul public, deoarece a fost  criticat pentru faptul că nu a executat o pedeapsă în regim de detenție.

Șerban Huidu a vorbit despre motivele pentru care nu a ajuns la închisoare

Realizatorul TV a explicat că nu justiția l-a salvat, ci a fost vorba despre o individualizare a pedepsei bazată pe probe și pe recunoașterea vinei. Acesta a subliniat că a făcut pace cu propria conștiință, deși tragedia îl va urmări toată viața.

„Un astfel de proces e greu de comentat, atunci când nu ai toate datele. E foarte greu să faci paralele între situaţii, atâta timp cât ele sunt instrumentate diferit, pedepsite diferit şi individualizate. Pentru mine, în motivarea primei pedepsei, s-a spus că «ne aflăm în situaţia paradoxală în care un grad mic de culpă a avut rezultate dezastruoase». Şi asta e chintesenţa a ceea ce s-a întâmplat, că rezultatele sunt dezastruoase şi cu asta am să trăiesc toată viaţa. Pe de altă parte, a trebuit să văd dacă pot să merg mai departe sau nu. Şi am făcut un fel de pace cu mine: am pus într-o zi pe cântar ce puteam face să nu se întâmple cu ce nu puteam face să se întâmple. Mie balanţa asta mi-a dat bine. Nu ştiu cum aş fi putut să manageriez relaţia cu mine dacă balanţa aia n-ar fi dat bine. Dar asta mă priveşte fix pe mine”, a mărturisit acesta în cadrul unui podcast.

„După ce am făcut această evaluare, am de 15 ani puterea să nu mă las călcat în picioare. Nu m-a salvat justiţia. Eu am pledat vinovat din culpă şi am fost condamnat din culpă, aşa cum se condamnă în general. (…) Nu cred că era cu executare nici pe legea nouă, pentru că n-am avut cumul de infracţiuni, n-am avut o atitudine sfidătoare, am făcut tot ce s-a putut ca procesul să se încheie repede, să nu tergiversez nimic. Am adus probe la dosar noi, n-am contestat probele vechi… Şi întotdeauna când faci paralele e foarte complicat, atâta timp cât nu ştii ce e acolo, n-a fost nimeni cu mine în maşină, doar soţia, bona şi copiii”, a mai precizat Șerban Huidu.

Cum i s-a schimbat viața realizatorului TV după accident 

Șerban Huidu a recunoscut că accidentul a reprezentat un moment de cotitură care i-a schimbat complet viața la vârsta de 34 de ani. Acesta a criticat modul în care l-au pus la zis anumite persoane în mediul online. Consideră că este viața lui și nimeni nu ar trebui să-l judece pentru cine e.

„A fost foarte greu, a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că nu puteam să mai lucrez. Aveam 34 de ani. Primul exerciţiu a fost să merg un etaj. Pe ei nu îi interesează drama de acolo. Îi interesează să mai dea o smetie (n.r. – regionalism pentru nuia) lui Huidu, dar Huidu e obișnuit cu smetiile astea. În schimb nu-ți face cinste să te sprijini pe un eveniment de care ție nu-ți pasă și care a fost un eveniment groaznic, complicat și pe care o să îl regret toată viața mea. Mai mult decât atât, am și spus-o, dacă aș fi putut să dau viața mea pentru oricare dintre ei, aș fi făcut-o. Problema nu e asta, problema e dezumanizarea oamenilor ascunși în spatele telefonului sau a tastaturii”, a încheiat Huidu.

