Un cuplu din Paris susține că a trăit o experiență absurdă într-un tren care mergea din Paris în Vannes, după ce pisica lor a fost considerată prea gălăgioasă. Femeia a primit o amendă usturătoare, deși avea toate documentele necesare și biletul pentru animal, informează !

Cuprins:

Cine este vinovatul amenzii usturătoare

Ce a spus controlorul când a aplicat amenda

Ce reacție a avut compania națională SNFC

Cine este vinovatul amenzii usturătoare

Camille și Pierre, doi tineri din , au început o călătorie obișnuită cu trenul, împreună cu pisica lor Monet, până când mieunelile pisicii au stârnit plângeri din partea unor , iar un controlor SNCF a decis să le aplice o amendă usturătoare de 110 euro.

„A mieunat un pic la începutul călătoriei și, după plângerea unui călător, un controlor ne-a dat o amendă”, a povestit Camille, conform .

Tânăra a spus că totul era în regulă, iar biletul ei și cel al pisicii, costând 7 euro, erau achiziționate. Monet se afla într-o cușcă specială de transport. „Monet este obișnuită să călătorească în această cușcă”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

Ce a spus controlorul când a aplicat amenda

În procesul-verbal, controlorul a notat că pisica „nu încetează să miaune” și că au fost „plângeri din partea mai multor călători”. Controlorul a afirmat că i-a cerut lui Camille să se mute într-un alt vagon, dar aceasta ar fi refuzat.

„Pisica era zgomotoasă, solicităm un raport de informații pentru tulburarea ordinii publice”, se menționează în actul de contravenție, conform , citat de Click!.

Camille se arată indignată: „Nu mi s-a oferit posibilitatea de a rezolva situația în acel moment. Este păcat că SNCF poate sancționa persoanele care călătoresc cu animalul lor, care sunt în regulă și care au luat toate măsurile necesare.”¸ potrivit surselor citate.

Ce reacție a avut compania națională SNFC

Compania feroviară a respins acuzațiile, explicând că nu este vorba de o amendă pentru mieunelile animalului, ci pentru conflictele apărute între pasageri.

„Este evident că nu este vorba de o amendă pentru că pisica mieuna, ci din cauza plângerilor și tensiunilor cu alți călători”, a transmis SNCF, potrivit surselor

Operatorul a menționat că i s-a oferit călătoarei o soluție simplă: „Șefii de tren i-au propus să fie mutată în vagonul de lângă, unde erau multe locuri libere, o soluție de bun simț pe care, din păcate, a refuzat-o.”

De asemenea, compania a asigurat că va lua legătura cu clienta: „O amendă poate fi contestată de clienții noștri și vom reexamina această situație ținând cont de mărturia clientei.”