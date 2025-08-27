B1 Inregistrari!
Externe » O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat

O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 21:00
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Sursă foto: Freepik/ @freepik/imgine ilustrativă

Un cuplu din Paris susține că a trăit o experiență absurdă într-un tren care mergea din Paris în Vannes, după ce pisica lor a fost considerată prea gălăgioasă. Femeia a primit o amendă usturătoare, deși avea toate documentele necesare și biletul pentru animal, informează Click!

Cuprins:

  • Cine este vinovatul amenzii usturătoare
  • Ce a spus controlorul când a aplicat amenda
  • Ce reacție a avut compania națională SNFC

Cine este vinovatul amenzii usturătoare

Camille și Pierre, doi tineri din Paris, au început o călătorie obișnuită cu trenul, împreună cu pisica lor Monet, până când mieunelile pisicii au stârnit plângeri din partea unor pasageri, iar un controlor SNCF a decis să le aplice o amendă usturătoare de 110 euro.

„A mieunat un pic la începutul călătoriei și, după plângerea unui călător, un controlor ne-a dat o amendă”, a povestit Camille, conform bfmtv.

Tânăra a spus că totul era în regulă, iar biletul ei și cel al pisicii, costând 7 euro, erau achiziționate. Monet se afla într-o cușcă specială de transport. „Monet este obișnuită să călătorească în această cușcă”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

Ce a spus controlorul când a aplicat amenda

În procesul-verbal, controlorul a notat că pisica „nu încetează să miaune” și că au fost „plângeri din partea mai multor călători”. Controlorul a afirmat că i-a cerut lui Camille să se mute într-un alt vagon, dar aceasta ar fi refuzat.

„Pisica era zgomotoasă, solicităm un raport de informații pentru tulburarea ordinii publice”, se menționează în actul de contravenție, conform Capital, citat de Click!.

Camille se arată indignată: „Nu mi s-a oferit posibilitatea de a rezolva situația în acel moment. Este păcat că SNCF poate sancționa persoanele care călătoresc cu animalul lor, care sunt în regulă și care au luat toate măsurile necesare.”¸ potrivit surselor citate.

Ce reacție a avut compania națională SNFC

Compania feroviară a respins acuzațiile, explicând că nu este vorba de o amendă pentru mieunelile animalului, ci pentru conflictele apărute între pasageri.

Este evident că nu este vorba de o amendă pentru că pisica mieuna, ci din cauza plângerilor și tensiunilor cu alți călători”, a transmis SNCF, potrivit surselor

Operatorul a menționat că i s-a oferit călătoarei o soluție simplă: „Șefii de tren i-au propus să fie mutată în vagonul de lângă, unde erau multe locuri libere, o soluție de bun simț pe care, din păcate, a refuzat-o.”

De asemenea, compania a asigurat că va lua legătura cu clienta: „O amendă poate fi contestată de clienții noștri și vom reexamina această situație ținând cont de mărturia clientei.”

