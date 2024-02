O ciupercă agresivă e vinovată de focarul de meningită din Mexic. 12 persoane au murit din cauza bolii care le-a devorat creierul

După ce 12 pacienți au murit în urma unui focar de în 2023, , conform descoperirilor publicate pe 8 februarie în The New England Journal of Medicine.

Ciuperca odată ajunsă în sânge ataca baza creierului

Focarul a inclus 24 de cazuri confirmate de meningită conectate la două clinici medicale din Matamoros, Mexic, mulți pacienți fiind rezidenți din Texas. Ciuperca le-a atacat agresiv baza creierului, au descoperit cercetătorii de la CDC și de la Universitatea din Texas System din Austin.

Toți au suferit proceduri cosmetice, inclusiv implanturi mamare sau liposucție, iar anestezia epidurală a introdus ciuperca în lichidul lor cefalorahidian.

„Ceea ce am ajuns să vedem este, literalmente, această ciupercă care mănâncă țesutul prin vasele de sânge și provoacă și coagulare”, a spus Luis Ostrosky, MD, șeful bolilor infecțioase și epidemiologie la UTHealth Houston și Memorial Hermann Health System și unul dintre autorii lucrării.

CDC a teoretizat că ciuperca a intrat în epidurală prin morfină contaminată cumpărată de pe piața neagră pe fondul penuriei de medicamente, dar acest lucru nu a fost confirmat.

După proceduri, pacienții au prezentat accidente vasculare cerebrale, hemoragii cerebrale și inflamații.

Majoritatea cazurilor nu au fost evaluate decât la cel puțin o lună după apariția simptomelor de meningită, iar unele secții de urgență le-au refuzat punând un diagnostic de dureri de cap post-epidurale, potrivit NBC News.