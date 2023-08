O clădire din centrul Moscovei a fost lovită de o dronă. Aeroporturile din Moscova şi-au suspendat zborurile

O dronă a lovit miercuri dimineața o clădire în construcție în centrul Moscovei, a declarat primarul orașului, Serghei Sobianin. Atacul vine după șase nopți consecutive de atacuri aeriene asupra regiunii capitalei Rusiei, potrivit .

Armata rusă a doborât încă două drone peste partea de vest a regiunii Moscova, a declarat primarul pe canalul său Telegram.

O explozie puternică s-a auzit în cartierul central al capitalei miercuri dimineață, la scurt timp după ce zborurile au fost suspendate pe aeroporturile orașului, a informat agenția de presă rusă RIA. Cartierul central este la 5 km de Kremlin.

The moment a Ukrainian UAV hit a building under construction in City 💥

Preliminarily, five window spans from the 10th to the 15th floor were damaged, no casualties.

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940)