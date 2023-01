O clădire din Soledar ocupată de ruși este spulberată de o explozie. În interior se aflau zeci de mercenari Wagner (VIDEO)

Noi imagini incredibile au fost publicate cu luptele din Soledar, localitatea intens disputată de trupele ruse și cele ucrainene.

O puternică lovitură cu rachete a avut loc într-o clădire din orașul Soledar, scrie .

În interiorul ei se aflau luptători Wagner. Imaginile surprind mai mulţi soldaţi mergând de-a lungul unei căi ferate, înainte de a se întoarce pe o stradă de la periferia nordică a oraşului.

După ce ajung la o clădire cu un acoperiş verde, explozia distruge clădirea.

Videoclipul a fost geolocalizat de CNN. O versiune mai lungă a videoclipului a fost postată de un soldat ucrainean din zonă.

Liquidation of a group of fighters of PMC Wagner number of 25 people in with the help of MRLS Himars

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian)