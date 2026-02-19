O femeie a fost arestată după un gest care a stârnit revoltă pe un aeroport din Las Vegas. Ea și-a abandonat cățelul de numai doi ani chiar în incinta aeroportului. Totul s-a întâmplat după ce a aflat că nu îl poate îmbarca în avion fără necesare.

Ce s-a întâmplat mai exact pe aeroportul din Nevada

Incidentul a avut loc în noaptea de 2 februarie, pe aeroportul din Nevada. Femeia ajunsese acolo în grabă, însoțită de cățelul ei Goldendoodle, în vârstă de doi ani.

La ghișeul de check-in, femeia a primit o veste neașteptată. I s-a spus că nu poate urca în avion cu câinele fără documentele speciale necesare pentru câinii de serviciu, potrivit poliției din Las Vegas, informează .

În loc să găsească o alternativă, femeia a luat o decizie greu de înțeles. Acesta a legat lesa câinelui de ghișeu și a plecat spre poarta de îmbarcare, lăsând animalul în urmă. Rămas singur, cățelul părea dezorientat și își aștepta stăpâna.

Când angajații aeroportului s-au apropiat, cățelul i-a întâmpinat imediat cu entuziasm și s-a așezat lângă ei. Le-a arătat afecțiune, de parcă spera să nu mai fie abandonat încă o dată.

Cum a reacționat femeia când a fost confruntată de polițiști

Întâlnirea cu polițiștii a avut loc la Poarta D1, acolo unde proprietara a fost identificată la scurt timp după . Întrebată despre câine, femeia a reacționat nervos și a spus că este epuizată. Mai mult, a susținut că, de fapt, încerca doar să își reprogrameze zborul.

Explicațiile ei au stârnit suspiciuni, iar ofițerii au confruntat-o: „Așa că ați mers până aici? Ca să vă reprogramezi zborul? Și v-ați lăsat câinele acolo?”.

În loc să își asume gestul, aceasta a încercat să dea vina pe personalul aeroportului. Femeia a susținut chiar că nu era o problemă, deoarece câinele avea un dispozitiv de urmărire și putea fi recuperat ulterior. Tensiunea a crescut rapid, iar când polițiștii au încercat să o conducă înapoi, femeia a devenit ostilă și s-a opus reținerii. În final, a fost arestată și acuzată de abandon de și opunere la arestare, potrivit autorităților din Las Vegas.

Cățelul a ajuns în grija unei organizații de salvare, după zece zile petrecute în adăpost. Proprietara nu a făcut niciun demers pentru a-l lua înapoi.