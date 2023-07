O femeie a fost lovită de un meteorit în timp ce își bea cafeaua / Experții spațiali au rămas șocați

O femeie a fost rănită în urma prăbușirii unui meteorit de 50 de grame pe acoperișul casei sale, în Schirmeck, o localitate din Franța. Experții sunt nedumeriți în fața acestei apariții rare, care nu a fost observată în regiune „de mai multe decenii”, potrivit .

Femeie lovită de un meteorit, în timp ce își bea cafeaua

Experții spațiali au rămas stupefiați după ce o femeie a fost lovită de un meteorit destul de mare care s-a prăbușit pe acoperișul casei sale. Aceasta a declarat că roca spațială s-a izbit de acoperiș în timp ce bea o cafea cu prietenul ei pe 6 iulie.

Inițial, femeia a crezut că este vorba de un animal sau de un liliac, apoi, mai târziu, de o bucată de ciment, din cauza rarității localizării unui meteorit.

Ea a decis să ducă piatra la un geolog, Dr. Thierry Rebmann, care a identificat obiectul, a constatat că acesta cântărea în jur de 50g.

„Am crezut că era o bucată de ciment…”

Femeia rămas cu vânătăi la coaste în urma ciudatului accident petrecut în Schirmeck, Franța, potrivit sursei citate.

Aceasta a declarat pentru ziarul local Les Dernières Nouvelles d’Alsace: „În secunda care a urmat, am simțit un șoc în coaste. Am crezut că este un animal, un liliac. Am crezut că era o bucată de ciment, cel pe care îl aplicăm pe țiglele de pe coamă, dar nu avea culoarea”.