O femeie a plecat de la „nunta surpriză” organizată de iubitul ei: „Sunt o nemernică?”

Pe rețelele de socializare a devenit virală povestea unei femei care și-a părăsit iubitul, după ce acesta i-a organizat o nuntă ca în filme.

Oamenii au avut păreri contradictorii despre gestul ei, pe care aceasta l-a dezvăluit într-o postare pe Reddit, păstrându-și secretă identitatea, notează .

Și-a părăsit iubitul dintr-un motiv controversat

În vârstă de 30 de ani, femeia forma o relație de cinci ani de zile cu iubitul său. Cu toate că între cei doi au existat mai multe discuții despre nuntă, niciodată nu s-a stabilit nimic concret.

Chiar și așa, bărbatul a decis să pregătească o „nuntă surpriză” iubitei lui și să o invite la petrecerea la care participă familia și prietenii.

„Am intrat în încăperea mare, îmbrăcată în cele mai bune haine ale mele și am descoperit că acolo erau prietenii, rudele și cunoștințele noastre. Se pare că Mark organizase o nuntă surpriză. Toată lumea a început să aplaude, dar eu stăteam acolo nemișcată, șocată și copleșită. Îl iubesc pe Mark, mereu am visat să avem un viitor împreună, dar ideea de a mă căsători fără vreo discuție anterioară, fără să am un cuvânt de spus în organizarea nunții, m-a făcut să spun pas”, a declarat aceasta.

„L-am tras pe Mark într-o parte, am încercat să-i împărtășesc îngrijorările mele, i-am spus că vreau să fac parte din procesul de organizare, să am ocazia să mă pregătesc mental și emoțional pentru un astfel de moment. Nu m-a înțeles. Am ales să nu mă căsătoresc. Sunt o nemernică?”, a mai spus femeia.

Părerea internauților a fost împărțită

„Ieși din acea relație cât mai repede.”

„O căsnicie e un parteneriat, nu o ambuscadă. Cum a putut să ia certificatul de căsătorie fără să fi prezentă?”

„Cine i-a spus acestui bărbat că e o idee bună? Cred că un mariajul trebuie să fie o decizie comună, luată după discuții ample, după dezvăluit așteptările.”

„E un semnal de alarmă. Logodnicul tău încearcă să te controleze.”

„Ai perfectă dreptate, o nuntă este un eveniment important, trebuie să ai un rol în planificare.”