O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat

O din , cunoscută drept Chen Hong, rămânea însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. În cele din urmă, ea a fost condamnată.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cum și-au dat seama autoritățile de ce făcea femeia

Femeia din China a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în decembrie 2020, în provincia Shanxi, China centrală, a relatat Shanxi Evening News, citat de

Pentru a evita să fie încarcerată, femeia a rămas însărcinată de mai multe ori. Ea a născut trei copii cu același bărbat în patru ani.

Explicația este una simplă: În China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure pot să-și execute temporar pedeapsa în afara închisorii, fie la domiciliu, fie în spitale.

Condiția este ca cei condamnați să prezinte rapoarte medicale privind starea de sănătate sau sarcina o dată la trei luni, iar autoritățile efectuează verificări periodice.

Totul a devenit suspicios în luna mai, în timpul unei verificări. Un procuror a constatat că Chen, care tocmai născuse al treilea copil, nu locuia împreună cu acesta.

S-a descoperit și faptul că că înregistrarea copilului în registrele de stare civilă era făcută pe numele cumnatei sale, ceea ce însemna că, din punct de vedere legal, copilul îi aparținea acesteia.

Odată cu ieșirea la suprafață a acestor dovezi, Chen a fost nevoită să spună adevărul. Aceasta divorțase.

Mai mult, primii doi copii locuiau cu fostul soț, iar pe al treilea copil îl dăduse surorii acestuia.

Autoritățile au considerat că femeia folosea sarcina ca pretext pentru a evita închisoarea. Chen a fost trimisă într-un centru de detenție pentru a-și ispăși restul termenului, mai puțin de un an.