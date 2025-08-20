B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat

O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 10:11
O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
Foto: Pixabay

O femeie din China, cunoscută drept Chen Hong, rămânea însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. În cele din urmă, ea a fost condamnată.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cum și-au dat seama autoritățile de ce făcea femeia

Ce s-a  întâmplat

Femeia din China a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă în decembrie 2020, în provincia Shanxi, China centrală, a relatat Shanxi Evening News, citat de Știrile ProTv.

Pentru a evita să fie încarcerată, femeia a rămas însărcinată de mai multe ori. Ea a născut trei copii cu același bărbat în patru ani.

Explicația este una simplă: În China, condamnații care suferă de boli grave, femeile însărcinate, cele care îngrijesc nou-născuți sau persoanele care nu se pot întreține singure pot să-și execute temporar pedeapsa în afara închisorii, fie la domiciliu, fie în spitale.

Condiția este ca cei condamnați să prezinte rapoarte medicale privind starea de sănătate sau sarcina o dată la trei luni, iar autoritățile efectuează verificări periodice.

Cum și-au dat seama autoritățile de ce făcea femeia

Totul a devenit suspicios în luna mai, în timpul unei verificări. Un procuror a constatat că Chen, care tocmai născuse al treilea copil, nu locuia împreună cu acesta.

S-a descoperit și faptul că că înregistrarea copilului în registrele de stare civilă era făcută pe numele cumnatei sale, ceea ce însemna că, din punct de vedere legal, copilul îi aparținea acesteia.

Odată cu ieșirea la suprafață a acestor dovezi, Chen a fost nevoită să spună adevărul. Aceasta divorțase.

Mai mult, primii doi copii locuiau cu fostul soț, iar pe al treilea copil îl dăduse surorii acestuia.

Autoritățile au considerat că femeia folosea sarcina ca pretext pentru a evita închisoarea. Chen a fost trimisă într-un centru de detenție pentru a-și ispăși restul termenului, mai puțin de un an.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Externe
Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Externe
Un atac cu drone ucrainene a lăsat fără curent zone din Zaporojie controlate de ruși. Moscova acuză „terorism energetic”
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Externe
Trump a sunat la Budapesta după discuțiile cu Zelenski. Orban rămâne împotriva aderării Ucrainei la UE
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Externe
Donald Trump: „Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil”
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
Externe
Starlink a suferit o nouă pană de internet. În timp ce utilizatorii raportau probleme, SpaceX lansa încă un lot de sateliți pe orbită
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Externe
O peruviană, prinsă cu droguri ascunse în lenjeria intimă și într-o jucărie sexuală, pe aeroportul din Bali
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
Externe
Papa Leon al XIV-lea rupe tradiția și își ia „colegi de apartament”. Pentru prima dată în epoca modernă, liderul Bisericii Catolice își va împărți reședința oficială cu alți clerici
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Externe
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Externe
Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
Ultima oră
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect
10:25 - Vulcanii Noroioși, transformați în laborator științific. Cercetătorii INFP testează drone cu senzori de ultimă generație
10:14 - Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
09:52 - Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
09:41 - Ministerul Apărării: Rusia a atacat cu grupuri de drone porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane Eurofighter germane, dislocate la Baza „Kogălniceanu”, au fost ridicate de la sol
09:37 - Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
09:24 - Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile