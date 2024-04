O femeie în vârstă de 80 de ani a murit și alte 5 persoane au fost rănite, după ce un elefant a răsturnat o camionetă de safari, în sudul Africii (VIDEO)

O femeie de 80 de ani a murit și alte 5 , după ce un elefant a răsturnat o camionetă, într-un safari din Zambia, sudul Africii, informează .

Mai mulți turiști au fost atacați de un , după ce animalul a urmărit camioneta de safari pe o distanță de aproximativ un kilometru. Întreg momentul a fost filmat cu un telefon mobil.

Camioneta a fost răsturnată de elefantul de cinci tone, care a ajuns din urmă vehiculul, după ce șoferul acesteia a oprit brusc.

Toți turiștii implicați în acest incident sunt din America și erau cazați la un complex din Parcul Național Kafue, al doilea cel mai mare parc de safari din lume. Pentru o singură noapte, un loc în această tabără costă 400 de euro.

NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.

The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.

The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the…

