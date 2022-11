O fetiță de trei ani a trăit o mare dezamăgire chiar de ziua ei. Niciun invitat nu și-a făcut simțită prezența la petrecere: „Mi s-a frânt inima” (VIDEO)

O tânără mămică din Utah a devenit virală pe rețelele de socializare, asta după ce și-a expus povestea tristă prin care a trecut atât ea, cât și fiica sa.

În vârstă de 27 de ani, Breanna Strong se declară „devastată”, deoarece a invitat 27 de copii la petrecerea de ziua fiicei sale de 3 ani, Avery, dar niciun invitat nu s-a prezentat, potrivit .

Se pare că la aniversarea organizată a fiicei sale, Breanna a avut parte de surpriza vieții ei și a fost extrem de dezamăgită în momentul în care niciun invitat nu și-a făcut simțită prezența.

Cu toate că a cheltuit sute de euro pentru această aniversare, inima femeii s-a frânt și mai mult când și-a văzut fiica tristă.

„Am făcut chiar eu invitații și le-am trimis prietenilor, am creat un eveniment pe Facebook. Am invitat 13 familii cu 27 de copii. Cu o zi înainte de petrecere, șapte familii îmi spuseseră că vin. Mă așteptam să apară 13 copii”, a declarat mama copilului, notează .

I wish I was making this up.