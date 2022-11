Ruby și-a dus bunica să-și sărbătorească ziua de naștere în club: „Am luat-o pe sus”

După cum se știe încă de la începutul carierei lui Ruby, sa care a crescut-o încă de când era mică. Cântăreața își iubește foarte mult bunica pe care o consideră sufletul ei pereche și nu poate sta prea mult timp departe de ea. Astfel, de ziua bunici Gherghina Ruby i-a făcut o surpriză și a dus-o în club.

Ruby și-a surprins bunica de ziua ei cu o excursie la club

De ziua bunicii ei, Ruby a dus-o să sărbătorească în club. în acea seară și a vurt să facă ceva unic de ziua femeii care a crescut-o.

„Să trăiască toate bunicile din lume! Să ştii că toată ziua, de ziua lui mamaie, nu i-am zis nimic, m-am comportat de parcă nu ştiu. Am bănuit că nici ea nu ştie, dar şi ea s-a prefăcut şi m-a testat. Am vrut ca seara să o duc la club, am avut concert şi am vrut să o duc la mine la concert, la club, să îi fac o surpriză, cu tort, cu artificii…Cum se face la club!”, a spus Ruby.

Vezi această postare pe Instagram

Artista și-a ignorat bunica de ziua ei

Ruby a început ziua de naștere a bunicii Gherghina, ignorând-o pentru ca seara să fie neașteptată. Se pare că planul i-a ieșit de minune, femeia fiind supărată că nepoata o ignora.

„Am fost foarte agitată, am avut multă treabă, a trebuit să alerg să mă pregătesc pentru concert pentru probele de sunet, am avut filmări de dimineaţă şi nu a fost deloc încântată de interacţiunea noastră! A fost ofticată, mi-a scos ochii, s-a certat cu mine! Am luat-o pe sus, am luat-o cu forţa la club! Nu voia din cauza ambiţiei, voia să facă pe supărata în continuare…

Eu voiam să îi fac surpriză! Voiam să fiu cât mai rece cu ea pe timpul zilei ca seara să fie fierbinte!”, a mai spus Ruby la Antena Stars.