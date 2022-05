O fostă parlamentară norvegiană s-a înrolat în Legiunea Internațională pentru a lupta în războiul provocat de Vladimir Putin

Sandra Andersen Aira, o fostă parlamentară norvegiană, care luptă în războiul din Ucraina provocat de Vladimir Putin, împotriva forțelor militare rusești.

Anton Gherașenko, un oficial de la Kiev și consilier în cadrul ministerului ucrainean al Internelor, a făcut publică această informație.

Oficialul este de părere că fosta parlamentară norvegiană și s-a deplasat la Kiev la aproximativ o săptămână după declanșarea „operațiunii militare speciale” a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Totodată, acesta menționează că Sandra Andersen Aira s-a înrolat ca medic în Legiunea Internațională a Ucrainei.

Femeiea în vârstă de 35 de ani și de meserie pescar, a fost între anii 2017 și 2021 din Norvegia. Poporul Sámi este o minoritate indigenă ce trăiește în Scandinavia de Nord (nordul Norvegiei, Suediei, Finlandei) și în nordul Rusiei (Peninsula Kola), potrivit hotnews.ro.

Cu toate acestea, după ce și-a încheiat mandatul în legislativ fosta parlamentară norvegiană a făcut naveta între Statele Unite ale Americii și Norvegia, ocupându-se de afacerea sa din , stabilindu-se în cele din urmă de cealaltă parte a Oceanului Atlantic în luna iulie a anului trecut.

