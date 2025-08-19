O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta

O influenceriță din Spania a izbucnit în lacrimi pe aeroport după ce și-a pierdut zborul către Puerto Rico, susținând că s-a bazat pe inteligența artificială pentru a-i oferi indicații privind documentele necesare de călătorie, informează People.
Într-un clip postat pe TikTok, pe 13 august, influencerița din Spania a spus că a planificat o escapadă romantică cu partenerul ei, dar nu a putut să se îmbarce pentru că nu avea toate documentele necesare. „Am întrebat ChatGPT și mi-a spus că nu e nevoie”, a povestit ea plângând, potrivit sursei citate.
Influencerița făcea referire la necesitatea unei vize electronice de călătorie pentru Puerto Rico, pe care chatbot-ul a omis să o menționeze.
Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 90 de zile, autoritățile din Statele Unite cer completarea formularului ESTA (Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei), conform Departamentului de Stat al SUA.
Povestea influenceriței a strâns rapid mii de vizualizări, dar comentariile au fost mai mult critice decât empatice. „De ce nu ai folosit Google?”, a întrebat un utilizator. Altul a observat: „Guvernele au site-uri oficiale pentru astfel de informații. Dacă nu știi să cauți acolo, ești pierdută.”
În ciuda incidentului, Caldass și partenerul ei nu și-au anulat planurile. A doua zi, creatoarea de conținut a postat imagini de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico, iar apoi și-a ținut urmăritorii informați despre restul călătoriei.