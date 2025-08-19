B1 Inregistrari!
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta

O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 21:56
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Image by Gerd Altmann from Pixabay

O influenceriță din Spania a izbucnit în lacrimi pe aeroport după ce și-a pierdut zborul către Puerto Rico, susținând că s-a bazat pe inteligența artificială pentru a-i oferi indicații privind documentele necesare de călătorie, informează People.

Cum a început totul

Într-un clip postat pe TikTok, pe 13 august, influencerița din Spania a spus că a planificat o escapadă romantică cu partenerul ei, dar nu a putut să se îmbarce pentru că nu avea toate documentele necesare. „Am întrebat ChatGPT și mi-a spus că nu e nevoie”, a povestit ea plângând, potrivit sursei citate.

Influencerița făcea referire la necesitatea unei vize electronice de călătorie pentru Puerto Rico, pe care chatbot-ul a omis să o menționeze.

Care este realitatea în cauză

Deși cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză pentru șederi de până la 90 de zile, autoritățile din Statele Unite cer completarea formularului ESTA (Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei), conform Departamentului de Stat al SUA.

Ce au spus internauții

Povestea influenceriței a strâns rapid mii de vizualizări, dar comentariile au fost mai mult critice decât empatice. „De ce nu ai folosit Google?”, a întrebat un utilizator. Altul a observat: „Guvernele au site-uri oficiale pentru astfel de informații. Dacă nu știi să cauți acolo, ești pierdută.”

Cum s-a încheiat vacanța influenceriței

În ciuda incidentului, Caldass și partenerul ei nu și-au anulat planurile. A doua zi, creatoarea de conținut a postat imagini de la un concert Bad Bunny în Puerto Rico, iar apoi și-a ținut urmăritorii informați despre restul călătoriei.

