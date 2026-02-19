O jurnalistă din Australia a ajuns în centrul atenției la nivel mondial, după o apariție LIVE de la de la Milano-Cortina. Aflată într-o stare vizibilă de ebrietate, aceasta abia reușea să-și găsească cuvintele. Mai mult, părea complet dezorientată în timpul transmisiunii. Momentul a devenit rapid viral, mai ales că intervenția ei nu avea aproape nicio legătură cu competiția sportivă din Italia.

Imaginile au făcut înconjurul lumii și au stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Ulterior, jurnalista a revenit cu un mesaj public în care și-a cerut scuze pentru incident. Ea și-a cerut iertare și pentru comportamentul avut în timpul transmisiunii.

Cum a ajuns o jurnalistă virală după o intervenție LIVE de la Jocurile Olimpice

Până recent, Danika Mason era cunoscută doar în . În scurt timp, numele ei a ajuns pe buzele oamenilor din întreaga lume. Totul s-a întâmplat după ce a fost protagonista unuia dintre cele mai surprinzătoare și amuzante momente de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Trimisă în Italia de postul Channel Nine pentru a relata despre competițiile sportive, jurnalista a intrat în direct marți seara. Telespectatorii și-au dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Aceasta părea într-o stare avansată de ebrietate, avea dificultăți evidente în a se exprima și își pierdea frecvent ideile. Mai mult decât atât, intervenția sa nu a avut aproape nicio legătură cu evenimentele sportive, ci a alunecat spre subiecte complet neașteptate.

„Sincer, prețul cafelei de aici este destul de rezonabil; va trebui să ne obișnuim cu prețul cafelei din Statele Unite. Cât despre iguane, nu sunt sigură unde ne aflăm cu această poveste”, a spus ea, stârnind reacții imediate.

Moderatorul emisiunii Today și-a dat seama imediat ce se întâmplă. Amuzat, a încercat să dreagă situația cu o replică ironică: „Ascultă, frigul e o problemă, nu-i așa? Nu prea poți mișca buzele”, notează eurosport.ro.

Ce a spus jurnalista după ce imaginile cu ea au devenit virale în toată lumea

După momentul care a stârnit valuri de reacții, Danika Mason a apărut din nou în direct și a ținut să clarifice situația. Vizibil emoționată, ea și-a cerut scuze și a recunoscut că prestația sa a fost sub nivelul pe care și-l impune.

„Vreau să-mi iau un moment, dacă este posibil, să-mi cer scuze. De asemenea, am vrut să le mulțumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt bine, sunt doar puțin jenată. Nu ar fi trebuit să beau ceva, mai ales în aceste condiții: e frig, suntem la altitudine și probabil că nici faptul că nu am luat cina nu a ajutat. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate; acesta nu este standardul pe care mi l-am stabilit”, a declarat .

Colegul din platou a încercat să destindă atmosfera și i-a spus, în glumă, să nu-și facă griji. El a adăugat că a devenit deja o „legendă” la nivel mondial.

În Australia, reacțiile au fost în mare parte îngăduitoare, iar momentul a fost privit mai degrabă cu umor decât cu reproș. Inclusiv premierul Anthony Albanese a spus că este „Pro-Danika” și a pus totul pe seama diferenței de fus orar. Deși jurnalista nu și-a căutat scuze, contextul în care se afla era unul intens, mai ales că fusese martora unor rezultate istorice obținute de Australia la această ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.