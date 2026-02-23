O mamă și fiul ei au fost găsiți morți în mașină după un în SUA. Femeia, în vârstă de 75 de ani, și fiul său de 49 de ani au rămas blocați în autoturism chiar în fața unui spital privat. Autoritățile au fost alertate de rudele celor doi, care nu mai primiseră nicio veste de câteva zile, descoperirea macabră fiind făcută la scurt timp după intervenția poliției.

Cei doi locuiau în America, deși erau originari din Rusia, și au fost surprinși de furtuna de zăpadă Fern, care a lovit regiunea la finalul lunii ianuarie. Mașina a fost acoperită de troiene, iar temperaturile scăzute le-au fost fatale. Conform primelor date din anchetă, decesul a survenit din cauza frigului sever, potrivit .

O mamă și fiul ei au murit la interval de două săptămâni

Investigația a scos la iveală detalii șocante despre ultimele momente ale victimelor. Anchetatorii cred că Stanislaw, fiul femeii, a murit primul, cu aproximativ două săptămâni înaintea mamei sale. Cei doi s-ar fi aflat în mașină în momentul în care au încercat să găsească un adăpost din calea viscolului, însă autoturismul a rămas imobilizat în zăpadă.

Femeia a rămas singură în mașină lângă trupul neînsuflețit al fiului său pentru o perioadă lungă de timp. Ultima conversație a acesteia cu un apropiat a avut loc pe 28 ianuarie, când aceasta a explicat prin telefon că se află lângă un parc din apropierea spitalului și că nu poate părăsi vehiculul. Din nefericire, ajutorul nu a ajuns la timp pentru a le salva viața, trupurile fiind recuperate mult prea târziu.

Detalii despre ancheta poliției în cazul celor doi

Poliția a stabilit că mașina a stat parcată în fața unității medicale fără ca cineva să observe tragedia din interior. După ce au fost identificate cadavrele, autoritățile au luat legătura cu membrii familiei care locuiesc în Germania pentru a-i informa despre decesul celor doi.

Cazul a generat un val de emoție, mai ales din cauza faptului că victimele se aflau atât de aproape de un spital unde ar fi putut primi asistență. Furtuna de zăpadă a paralizat circulația și a făcut imposibilă localizarea lor rapidă, în ciuda faptului că femeia reușise să transmită locația aproximativă la ultima sa apel. Anchetatorii continuă să verifice toate circumstanțele pentru a înțelege de ce intervenția a întârziat atât de mult.