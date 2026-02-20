Ciclonul continuă să lovească România. Meteorologii ANM au emis, vineri, o atenționare de Cod galben de ninsori, viscol și polei pentru București și 16 județe din sud-estul României, valabilă între 20 februarie, ora 12:00 și 22 februarie, ora 10:00.

Însă, cu toate astea, directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat la că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, la noapte, într-un Cod portocaliu.

Ciclonul continuă să lovească România. Ce precizări a făcut Elena Mateescu

De asemenea, Mateescu a menționat că vremea nu va fi la fel de severă ca cea din în episodul anterior.

„ Avem o avertizare de de această dată și dacă observăm, este aproximativ același areal de interes cu episodul anterior, însă un Cod galben care confirmă că la acest moment nu ne situăm la intensitatea episodului anterior.”, a spus Mateescu.

Potrivit acesteia, „sunt 16 județe din partea de sud-est a țării, inclusiv municipiul București, de la ora 12:00 până duminică dimineață, la ora 10:00. Ce semnifică? Vom avea intensificări puternice ale vântului. Deja resimțim afară aceste viteze, inclusiv în Capitală 60-70km/h.”.

În ceea ce privește cât de mult va ninge, șefa ANM a detaliat: „Strat de zăpadă la finalul episodului variabil, în medie până la 20, posibil 25cm și temperaturi foarte coborâte, pentru că deja maximele în zonele în care vorbim de masa de aer rece, cum ar fi chiar depresiunile din estul Transilvaniei, Moldova, dar și în zona de sud-est, vor coborî până la minus 3, 2 grade Celsius, iar minimele vor caracteriza o noapte geroasă”.

Este posibilă o schimbare a Codului galben în Cod portocaliu?

Mateescu a explicat că nu poate fi exclusă o actualizare a acestui Cod galben, în această noapte.

„25 de centimetri la acest moment nu impun emiterea unei alerte de Cod roșu, însă este posibil mâine dimineață, dacă materialele indică, în funcție și de ceea ce se va întâmpla în această noapte, sigur că da, putem să amendăm, așa cum o facem de fiecare dată, cel puțin prin avertizările de tip nowcasting de vreme severă imediată, mai ales pentru intensificări ale vântului. Vântul va bate cu putere și chiar și 20 de centimetri, va fi viscol puternic, zăpada va fi viscolită deja peste stratul existent și avem zone în partea de sud-est a țării, inclusiv în Capitală, va însemna viscol puternic în anumite perioade, când intensitatea vântului va fi foarte mare.”, a mai precizat ea.

Ne mai putem trezi cu mesaj Ro-Alert peste noapte?

În cazul în care vom trece la un Cod roșu, cetățenii vor fi anunțați prin Ro-Alert, indiferent de oră, a adăugat Mateescu.

„Trebui să gândim că o vom lua progresiv. Creșterea gradului de alertă ar însemna, la acest moment, eventual un Cod portocaliu de tip nowcasting în anumite zone în care vântul va putea depăși 70-80km/h sau stratul de zăpadă la anumite limite de asemenea”.

Procedura de alertare este standard și respectă recomandările internaționale, potrivit șefei ANM:

„Da, este o procedură standard. Se transmite automat către Departamentul pentru Situații de Urgență. Departamentul de situații de urgență emite mesajul RO-ALERT. Este o procedură la nivelul Uniunii Europene, este o procedură la nivel internațional deoarece și Organizația Meteorologică Mondială recomandă și chiar s-au discutat în aceste zile noile programe prin care Common Alert Protocol este un protocol prin care alertele meteorologice să fie transmise, preluate conform fluxului de la serviciile meteorologice naționale și diseminate pentru a manageria situațiile de urgență generate de aceste tipuri de fenomene”.

În încheiere, Mateescu a precizat că prevenția este prioritară:

„Au mai fost situații în care s-a emis noaptea pentru cantități importante de precipitații care pot să genereze inundații pentru astfel de fenomene în sezonul de iarnă. Până la urmă, prevenția nu cred că trebuie să țină cont de oră. Dacă salvăm o viață atunci când emitem un astfel de cod și o astfel de alertă ca și mijloc de prevenție pentru noi înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea.”, a conchis Elena Mateescu.