Marea Britanie: O minge de foc a luminat cerul, în zona Oxford / Care a fost cauza exploziei (VIDEO)

O minge uriașă de foc a fost observată luminând cerul din Oxfordshire, Marea Britanie, după ce a fost raportată o „explozie” în zonă, spun jurnaliștii de la .

Un fulger a lovit o fabrică de reciclare a deșeurilor alimentare, care a dus la o explozie puternică, scrie Libertatea.

„Se crede că fulgerele au lovit containerele de gaz de la fața locului, provocând un incendiu mare”, a informat Poliția din Thames Valley.

Misterioasa explozie a fost raportată luni seară, iar imaginile cu mingea de foc au fost distribuite de cetățeni pe rețelele sociale.

