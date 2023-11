O persoană a murit și „multe” altele au fost rănite într-un incendiu la bordul unei nave care transporta mii de mașini (FOTO, VIDEO)

Cel puțin un membru al echipajului a murit și alții au fost răniți din cauza unui incendiu care a izbucnit pe o navă ce transporta mașini, au anunțat autoritățile olandeze de coastă, potrivit .

Elicopterele și ambarcațiunile de salvare au intervenit în largul coastei olandeze și au evacuat 23 de membri ai echipajului de pe Fremantle Highway, o navă înregistrată în Panama, care avea la bord aproximativ 3.000 de vehicule. Oficialii spun că există „mulți” răniți.

Cel puțin șapte membri ai echipajului au sărit în apă și au fost salvați de acolo, în timp ce restul au fost evacuați cu ajutorul elicopterelor.

„În jur de miezul nopții Garda de Coastă a primit o sesizare că Fremantle Highway este în flăcări”, au declarat autoritățile olandeze de coastă.

„Echipajul a încercat să stingă el însuși incendiul, dar nu a reușit. Din păcate, o persoană a murit și alte câteva au fost rănite”, se mai arată în același comunicat.

Garda de coastă spune că incidentul s-a produs la 14,5 mile marine nord de insula Ameland.

Întregul echipaj a fost evacuat către Lauwersoog, port olandez aflat în apropierea incidentului.

Nava, care urma să ajungă în Egipt, era în flăcări la momentul intervenției, iar serviciile de urgență au continuat eforturile pentru lichidarea incendiului.

Au fost chemați pompieri specializați de la Rotterdam, care au fost aduși în zona navei cu elicopterul. Cu toate acestea, incendiul se extinsese atât de rapid încât trimiterea pompierilor la bord nu se mai putea realiza în siguranță.

Dutch coastguard says Fremantle Highway cargo vessel continues to burn in North Sea, one possible solution is to sink the ship

— TRT World Now (@TRTWorldNow)