O prezentatoare a unei televiziuni centrale rusești a afirmat că Rusia ar fi trebuit să atace nuclear Marea Britanie în timpul funerariilor de luni

reprezentativă pentru propaganda Kremlinului a declarat că Moscova ar fi trebuit să profite de funeraliile reginei Elisabeta a II-a pentru a lansa un atac cu rachete nucleare asupra Marii Britanii, relatează .

Comentariul deplasat a fost făcut în direct în timp ce se analiza interviul cu Joe Biden de pe CBS News din emisiunea 60 Minutesa; pe canalul Rusia-1, în timpul unei discuții care a avut loc luni, Andrey Gurulyov – parlamentar rus și fost comandant al armatei – a luat în bășcălie apelul președintelui Joe Biden către Vladimir Putin de a nu folosi arme de distrugere în masă.

În cadrul emisiunii, Gurulyov părea să respingă amenințarea oricărui atac nuclear al Rusiei împotriva Ucrainei, sugerând că o altă țintă ar fi mai probabilă: „ce l-a făcut să creadă că vom efectua un atac nuclear împotriva Ucrainei? Va trebui să mai trăim acolo. Avem o multime de alte tinte”, a declarat politicianul rus mentionand mai întai baza Fortelor Aeriene ale SUA din Ramstein, Germania.

„De ce am bombarda Ucraina și Germania când există Marea Britanie, rădăcina răului?”, a adăugat acesta.

Skabeyeva l-a întrerupt cu o idee aparent „spontană”: „Ar fi trebuit să o facem astăzi. Toți cei mai mari lideri sunt acolo pentru înmormântare” a propus aceasta.

Schimbul de replici a fost postat pe Twitter de jurnalista specializată în probeleme Rusiei, Julia Davis, care a scris că Skabeyeva a declarat că Moscova „ar fi trebuit să desfășoare luni un atac nuclear deoarece multe persoane importante au fost prezente la funeraliile reginei”. Newsweek a contactat Ministerul britanic de Externe pentru comentarii.

