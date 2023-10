O rachetă antitanc a fost lansată din Liban, spre nordul Israelului. Doi militari și un civil au fost răniți

Armata israeliană (IDF) a anunțat pe că doi rezerviști ai IDF și un civil israelian au fost răniți după ce o rachetă antitanc a fost lansată, astăzi, din Liban spre nordul Israelului.

“O rachetă antitanc a fost lansată, astăzi, din Liban spre nordul Israelului. 2 rezerviști IDF au fost răniți, unul a fost rănit ușor și unul, moderat. Aceștia au fost duși la spital pentru a primi îngrijiri medicale suplimentare. Un civil israelian a fost, de asemenea, rănit.”, a transmis IDF pe Twitter.

An anti-tank missile was fired from Lebanon toward northern Israel earlier today. 2 IDF reservists were injured, 1 lightly and 1 moderately. They were evacuated to a hospital to receive further medical treatment.

An Israeli civilian was injured as well.

— Israel Defense Forces (@IDF)