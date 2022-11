O sculptură cu Putin gol care-l ține pe Lukașenco în brațe în timp ce stă pe toaletă a fost scoasă la licitație pentru cumpărarea unei drone. Care e prețul de pornire

O sculptură intitulată „Naked Killers” („Asasini goi”), care îl înfățișează pe președintele rus Vladimir Putin gol și cu un lanț de aur la gât, stând pe o toaletă aurie în timp ce îl ține în poală pe omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko, portretizat în miniatură, a fost scoasă la licitație în Cehia pentru cumpărarea unei drone Bivoj în sprijinul armatei ucrainene, scrie Hotnews citând czechia.postsen.com.

Licitația va dura până pe 20 decembrie și va avea loc pe contul de Twitter al asociației Kaputin sub forma unei postări obișnuite, unde cei interesați își pot depune apoi ofertele în comentarii. Prețul de la care va porni licitația este de 10.000 de euro.

This work, called , created by Barbora Zichová, has featured various in many protests since 2021.

Now it is for sell. The proceeds will be used to buy a strike drone for the army. We start at 10.000€.

Who will bid more?

— Kaputin Official (@Kaputin_Off)