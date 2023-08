O tânără din SUA deține recordul feminin pentru cea mai lungă barbă din lume: „Parcă aș fi într-un club ciudat al bărbaților. Fiecare bărbat care trece pe lângă mine mă salută” (VIDEO)

O femeie din Statele Unite a doborât recordul feminin pentru cea mai lungă barbă din lume, informează B1 TV. Podoaba facială are o lungime de 30 de centimetri. Femeia obișnuia să se bărbierească de trei ori pe zi.

O femeie din SUA are o barbă de 30 de cm

„Numele meu este Erin și dețin recordul mondial feminin pentru cea mai lungă barbă”.

La doar 38 de ani, femeia a reușit să doboare recordul mondial, deoarece suferă de o boală hormonală, care poate duce la creșterea excesivă a părului.

După ce și-a pierdut vederea la unul dintre ochi, a renunțat să-și mai îndepărteze părul facial.

„Încă de la vârsta de 13 ani, obișnuiam să mă bărbieresc de cel puțin 3 ori pe zi. Mă simt de parcă aș fi într-un club ciudat al bărbaților, deoarece fiecare bărbat care trece pe lângă mine mă salută.

Am fost la ginecolog și doamna de acolo mi-a efectuat mai multe teste. Așa am aflat că am PCOS, adică, sindromul ovarian polichistic”, a explicat Erin Honeycutt.

În ciuda evenimentelor negative din viața ei, Erin și-a propus să mențină o perspectivă pozitivă asupra vieții. Medicii i-au spus că va reuși să se vindece cu aproape 3 procente mai rapid dacă are o atitudine pozitivă.

Femeia a doborât anul acesta un record mondial, preluând ștafeta de la predecesoarea sa, care are vârsta de 75 de ani și o barbă cu lungimea de 25,5 centimetri.