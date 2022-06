Obuzierele Panzerhaubitze 2000, promise de Germania, au ajuns în arsenalul ucrainean

Ucraina a anunțat marți primirea obuzierelor autopropulsate Panzerhaubitze 2000 din Germania în arsenalul țării, în urma unor negocieri între Ucraina și aliații săi occidentali pentru a primi „arme puternice” care au rolul de a respinge atacurile armatei ruse din Donbas, conform AFP.

„Panzerhaubitze 2000 fac în sfârșit parte din arsenalul de obuziere de 155 mm al artileriei ucrainene”, a anunțat pe Twitter ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov.

Ministrul ucrainean al apărării a precizat că „apreciază eforturile” Berlinului de a sprijini militar Ucraina.

„Artileriștii noștri vor încălzi câmpul de luptă”, a mai adăugat Reznikov într-un mesaj transmis pe Twitter, alături de care a fost atașată o fotografie cu două obuziere Panzerhaubitze 2000 în acțiune.

Panzerhaubitze 2000 are finally part of 155 mm howitzer arsenal of the Ukrainian artillery.

I appreciate all efforts of my colleague 🇩🇪 Christine Lambrecht in support of 🇺🇦.

Our artillerymen will bring the heat to the battlefield 🔥🔥🔥!

Photo by BMVg_Bundeswehr

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)