Odesa, atacată în valuri de Rusia în timpul nopții. Cel mai mare port ucrainean de la Marea Neagră a fost ținta dronelor și a rachetelor (FOTO, VIDEO)

Cel puțin trei persoane au fost rănite în două valuri de atacuri cu drone și rachete ale forțelor ruse asupra orașului ucrainean Odesa, în noaptea de duminică spre luni, au anunțat un oficial și un militar din regiunea ucraineană de la Marea Neagră, potrivit .

„Ca rezultat al atacului inamic din Odesa, au izbucnit mai multe incendii din căderea fragmentelor de rachetă”, a declarat guvernatorul regiunii, Oleh Kiper, pe Telegram.

„Ferestrele clădirilor au fost aruncate în aer de șocul exploziei”, a adăugat oficialul.



🚨 Just In:

A port facility was destroyed in an attack carried out last night by the RF 🇷🇺

💀 That is the reason not to use civilian facilities for military purposes. As we know, even uses school facilities, even kindergartens for military purposes.

— WarDialogue 🌏 (@WarDialogue)