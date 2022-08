Olanda: Trei persoane au fost ucise de un camion scăpat de sub control

O petrecere în aer liber s-a transformat într-o tragedie, în Olanda. Un camion scăpat de sub control a intrat în plin într-o mulțime de oameni adunați la un grătar. Trei dintre victime au murit, potrivit

Accidentul rutier a avut loc în Nieuw-Beijerland, un sat din sudul Olandei, aflat la aproximativ 30 de kilometri de Rotterdam.

Imaginile publicate de presa locală arătă un camion al unei firme de transport spaniole, ieșit în decor, într-un spațiu verde, printre mese de picnic rupte. Nu se știe deocamdată ce s-a întâmplat și de ce vehiculul de mare tonaj a părăsit partea carosabilă și a ajuns în locul unde avea loc o petrecere de cartier, cu grătare, la care participau numeroase persoane.

In the Netherlands, a truck hits a group and kills at least two

