Descoperire înfricoșătoare făcută de autoritățile responsabile cu calitatea din Olanda și SUA la pantofii Nike și Adidas fabricați în Indonezia. Produsele au fost scoase de la vânzare și au fost inițiate anchete.

Descoperire înfricoșătoare în pantofii de sport

Autoritățile responabile cu calitatea produselor din Olanda și au descoperit niveluri ridicate de în mai multe transporturi de produse fabricate în Indonezia. Sunt vizați inclusiv popularii pantofi de sport Nike și Adidas. Autoritățile au constatat că aceste produse erau contaminate cu .

Această descoperire înfricoșătoare a declanșat o investigație națională în Indonezia. Cu acest prilej au fost descoperite posibile nereguli într-o fabrică de prelucrare a metalelor din provincia Java de Vest, conform . Oficialii indonezieni au anunțat că sursa contaminării este o unitate operată de Peter Metal Technology, care produce tije de oțel din fier vechi.

Cesiul-137 este un radionuclid artificial rezultat din reacții nucleare. Expunerea repetată și prelungită la acesta crește riscul de cancer, potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Autoritățile suspectează că materialul contaminat a ajuns în lanțurile de producție ale unor fabrici din zona industrială ModernCikande. Conform datelor statistice, 22 de fabrici au fost afectate, inclusiv unități care produc încălțăminte pentru giganții sportivi Nike și Adidas. De asemenea, radiațiile au ajuns și la o fermă de cuișoare din Sumatra.

Cum au gestionat autoritățile situația

FDA a precizat că nivelurile detectate în produsele indoneziene nu reprezintă un risc acut pentru sănătate. Această descoperire îngricoșătoare vine după ce autoritățile din Olanda au identificat un container cu încălțăminte Adidas cu niveluri de radioactivitate peste limita UE. Produsele au fost retrase și direcționate către o companie specializată în gestionarea deșeurilor radioactive.

Compania Adidas a confirmat că doar o „mică porțiune” dintr-un container a depășit marginal limitele. Produsele din acest container nu au ajuns la vânzare pe piață. Astfel, fără să ajungă pe piață.

În SUA, contaminarea cu cesiu-137 a fost descoperită atât la pantofi Nike fabricați în Indonezia, cât și la creveți congelați și cuișoare originare din Sumatra. Producătorul Nike a anunțat că transporturile suspecte au fost returnate în Indonezia pentru neutralizare. Compania americană a precizat că nici un produs contaminat nu a ajuns la consumatori.

Indonezia a suspendat importurile de fier vechi, considerat sursa inițială a contaminării. Autoritățile au procedat la decontaminarea instalațiilor din zona afectată.

Anchetă după această descoperire înfricoșătoare

Poliția a deschis o anchetă penală care vizează compania Peter Metal Technology. Conform documentelor de înregistrare oficiale, această companie este dețintuă de investitori străini.

Contaminarea radioactivă a afectat unele dintre principalele industrii de export ale Indoneziei.

Anul trecut, țara a exportat încălțăminte în valoare de 7,1 miliarde de dolari, în special către SUA și Europa. De asemenea, exporturile de creveți au totalizat 1,7 miliarde de dolari în 2024, SUA fiind principalul cumpărător.