Panică pe aeroportul din Montreal! O camionetă a luat foc sub un avion cu pasageri care tocmai aterizase

O camionetă a fost cuprinsă de flăcări sub un avion de tip Boeing 777, care aparține companiei Air Canada, în weekend, pe Aeroportul Pierre-Elliott-Trudeau din Montreal.

Flăcările au afectat fuzelajul aeronavei, care tocmai aterizase după un zbor de la Geneva.

Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit.

⚠️BREAKING: Firefighters called to a plane at Pierre Elliott Trudeau Airport, Montreal, Canada after water truck caught fire under the belly

Momentul în care camioneta ardea a fost înregistrat și publicat pe rețelele de socializare. Incidentul a generat un fum negru care a cuprins pista.

Ajutați de poliție, pompierii de pe aeroport au reușit să controleze incidentul, intervenția rapidă salvând întregul avion, potrivit .

„Echipajul a acţionat în mod profesionist şi a asigurat debarcarea rapidă a pasagerilor care se aflau în avion”, a anunţat Air Canada, într-un comunicat difuzat la postul CTV News.

Pentru a stabili cauzele incidentului, Biroul Securității Transporturilor din Canada a deschis o anchetă.

Scary ! An Air Canada Boeing B777 aircraft escaped a large scale fire after one of its service vehicles caught fire on the gate at Montreal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) on Sunday Afternoon. Fire fighters controlled the situation.

— FL360aero (@fl360aero)