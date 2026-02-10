B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina

Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina

Selen Osmanoglu
10 feb. 2026, 10:08
Papa Leon al XIV-lea a trimis generatoare și ajutoare medicale în Ucraina
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X
Cuprins
  1. Ajutor organizat la cererea episcopilor ucraineni
  2. Medicamente pentru efectele ascunse ale războiului
  3. Apel constant pentru „o pace dreaptă și durabilă”
  4. Frigul, un factor care amplifică problemele de sănătate
  5. Impactul ascuns asupra sănătății
  6. Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii

Papa Leon al XIV-lea a trimis în Ucraina 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale, într-un nou gest de sprijin pentru populația civilă afectată de iarna severă și de atacurile repetate asupra infrastructurii energetice. Ajutorul a fost anunțat de Vatican pe 9 februarie și vine pe fondul unei crize umanitare tot mai accentuate, pe măsură ce temperaturile scad sub praguri extreme, iar penele de curent se înmulțesc.

Ajutor organizat la cererea episcopilor ucraineni

Transportul a fost organizat ca răspuns la apelurile episcopilor catolici din Ucraina, care au avertizat asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă populația civilă. Loviturile rusești asupra rețelelor de energie, combinate cu temperaturi mult sub zero grade, au lăsat orașe întregi fără încălzire și electricitate, scrie Adevărul.

Trei camioane încărcate cu generatoare și materiale medicale au plecat de la Basilica Sfânta Sofia din Roma și au ajuns deja în localitățile Fastiv și Kyiv, zone puternic afectate de atacurile recente.

Medicamente pentru efectele ascunse ale războiului

Pe lângă generatoarele electrice, transportul a inclus antibiotice, antiinflamatoare, suplimente alimentare și melatonină. Oficialii Vaticanului spun că melatonina este tot mai solicitată, pe fondul stresului cronic și al tulburărilor de somn cu care se confruntă ucrainenii, după luni de atacuri, alarme aeriene și nopți petrecute în frig.

Vaticanul a anunțat că pregătește un nou transport de medicamente și alimente, care urmează să fie distribuit prin rețelele parohiale din întreaga Ucraină.

Apel constant pentru „o pace dreaptă și durabilă”

De la începutul pontificatului său, anul trecut, Papa Leon al XIV-lea a cerut constant „o pace dreaptă și durabilă” în Ucraina și s-a oferit să găzduiască eventuale negocieri între Kiev și Moscova la Vatican. Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, în timp ce oficialii ruși au respins până acum propunerea.

Înainte de a deveni papă, Leon al XIV-lea a condamnat invazia rusă la scară largă a Ucrainei, în perioada în care era episcop de Chiclayo, în Peru.

Frigul, un factor care amplifică problemele de sănătate

Între timp, atacurile rusești continuă să lase orașe întregi fără încălzire și electricitate. La Kyiv, medicii avertizează că efectele asupra sănătății populației se acumulează. Din decembrie, Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri asupra centralelor electrice și a infrastructurii de încălzire.

Pe 9 ianuarie, aproximativ 6.000 de clădiri rezidențiale au rămas fără căldură, iar alte lovituri, pe 20 și 24 ianuarie, au afectat din nou mii de locuințe. Cel mai recent atac, din 3 februarie, a lăsat peste 1.100 de blocuri fără încălzire, în condițiile în care temperaturile exterioare au coborât până la -25°C.

Impactul ascuns asupra sănătății

„Nu ne îmbolnăvim pentru că ne este frig, ci din cauza virusurilor și bacteriilor. Însă frigul prelungit creează condițiile pentru boală”, explică Hanna Serova, medic generalist în cadrul rețelei medicale Dobrobut din Kiev.

Potrivit acesteia, expunerea îndelungată la temperaturi scăzute forțează organismul să consume energie pentru menținerea temperaturii interne, reducând capacitatea de a lupta cu infecțiile. Lipsa somnului și stresul constant slăbesc și mai mult sistemul imunitar.

„Este și un impact psihologic. Vorbim despre stres, tulburări de somn, scăderea capacității de concentrare și a memoriei”, spune medicul.

Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii

În această iarnă, medicii observă o creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii acute și gripă, inclusiv în rândul persoanelor vaccinate. „Nu îmi amintesc să fi văzut atât de mulți pacienți vaccinați care să facă gripă”, afirmă Serova.

Potrivit Centrului pentru Sănătate Publică din Ucraina, la finalul lunii ianuarie s-au înregistrat 410,6 cazuri de infecții respiratorii la 100.000 de persoane, în creștere cu 10,6% față de săptămâna precedentă. Virusurile gripale circulă în 19 regiuni și în Kyiv.

Pentru persoanele cu boli cronice, vârstnici, copii și femei însărcinate, efectele sunt adesea mai grave. „Nu sunt efecte care să pară dramatice de la o zi la alta”, avertizează Serova. „Dar ele se adună, pe măsură ce penele de curent și frigul continuă”, adaugă.

Tags:
Citește și...
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Externe
Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Externe
Mare scandal în Italia. Un oficial a găsit „combinația” perfectă. Cum ar fi făcut bani din ponturi sigure
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Externe
Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Externe
Descoperire într-o peșteră din SUA: Organismele de milioane de ani pot să arate dacă există viața extraterestră
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
Externe
Jaf pe o autostradă în Italia: Un comando a tras cu mitraliere în poliție și a aruncat mașini în aer
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Externe
VIRAL. Mii de căței Golden Retriever, sărbătoriți într-un parc din SUA (VIDEO)
Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală
Externe
Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Externe
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Externe
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Externe
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Ultima oră
11:01 - Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
10:58 - Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
10:52 - Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
10:47 - Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
10:23 - Medicii au dezvăluit cauza morții actriței Catherine O’Hara. Problemele medicale cu care se confrunta vedeta
10:12 - Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
10:11 - Scenariu șocant în presa din Rusia. Se vorbește de „Moartea României”. Experții militari ruși, despre distrugerea Bucureștiului: “N-am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”
09:50 - Pregătiri pentru Cupa Mondială. Poliția mexicană va fi dotată cu câini electronici pentru supravegherea mulțimilor
09:47 - Ferrari a publicat primele imagini cu interiorul și interfața modelului Luce, primul automobil complet electric din istoria mărcii (FOTO)
09:34 - Bolojan răspunde criticilor ICCJ. Premierul a explicat de ce a informat CCR: „Mi s-a părut de bun-simţ să se ştie aceste lucruri”