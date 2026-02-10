Papa Leon al XIV-lea a trimis în Ucraina 80 de generatoare electrice și mii de materiale medicale, într-un nou gest de sprijin pentru populația civilă afectată de iarna severă și de atacurile repetate asupra infrastructurii energetice. Ajutorul a fost anunțat de Vatican pe 9 februarie și vine pe fondul unei crize umanitare tot mai accentuate, pe măsură ce temperaturile scad sub praguri extreme, iar penele de curent se înmulțesc.

Ajutor organizat la cererea episcopilor ucraineni

Transportul a fost organizat ca răspuns la apelurile episcopilor catolici din , care au avertizat asupra dificultăților tot mai mari cu care se confruntă populația civilă. Loviturile rusești asupra rețelelor de energie, combinate cu temperaturi mult sub zero grade, au lăsat orașe întregi fără încălzire și electricitate, scrie Adevărul.

Trei camioane încărcate cu generatoare și materiale medicale au plecat de la Basilica Sfânta Sofia din Roma și au ajuns deja în localitățile Fastiv și Kyiv, zone puternic afectate de atacurile recente.

Medicamente pentru efectele ascunse ale războiului

Pe lângă generatoarele electrice, transportul a inclus antibiotice, antiinflamatoare, suplimente alimentare și melatonină. Oficialii Vaticanului spun că melatonina este tot mai solicitată, pe fondul stresului cronic și al tulburărilor de somn cu care se confruntă ucrainenii, după luni de atacuri, alarme aeriene și nopți petrecute în frig.

Vaticanul a anunțat că pregătește un nou transport de medicamente și alimente, care urmează să fie distribuit prin rețelele parohiale din întreaga Ucraină.

Apel constant pentru „o pace dreaptă și durabilă”

De la începutul pontificatului său, anul trecut, Papa Leon al XIV-lea a cerut constant „o pace dreaptă și durabilă” în Ucraina și s-a oferit să găzduiască eventuale negocieri între Kiev și Moscova la Vatican. Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, în timp ce oficialii ruși au respins până acum propunerea.

Înainte de a deveni papă, Leon al XIV-lea a condamnat invazia rusă la scară largă a Ucrainei, în perioada în care era episcop de Chiclayo, în Peru.

Frigul, un factor care amplifică problemele de sănătate

Între timp, atacurile rusești continuă să lase orașe întregi fără încălzire și electricitate. La Kyiv, medicii avertizează că efectele asupra sănătății populației se acumulează. Din decembrie, Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri asupra centralelor electrice și a infrastructurii de încălzire.

Pe 9 ianuarie, aproximativ 6.000 de clădiri rezidențiale au rămas fără căldură, iar alte lovituri, pe 20 și 24 ianuarie, au afectat din nou mii de locuințe. Cel mai recent atac, din 3 februarie, a lăsat peste 1.100 de blocuri fără încălzire, în condițiile în care temperaturile exterioare au coborât până la -25°C.

Impactul ascuns asupra sănătății

„Nu ne îmbolnăvim pentru că ne este frig, ci din cauza virusurilor și bacteriilor. Însă frigul prelungit creează condițiile pentru boală”, explică Hanna Serova, medic generalist în cadrul rețelei medicale Dobrobut din Kiev.

Potrivit acesteia, expunerea îndelungată la temperaturi scăzute forțează organismul să consume energie pentru menținerea temperaturii interne, reducând capacitatea de a lupta cu infecțiile. Lipsa somnului și stresul constant slăbesc și mai mult sistemul imunitar.

„Este și un impact psihologic. Vorbim despre stres, tulburări de somn, scăderea capacității de concentrare și a memoriei”, spune medicul.

Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii

În această iarnă, medicii observă o creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii acute și gripă, inclusiv în rândul persoanelor vaccinate. „Nu îmi amintesc să fi văzut atât de mulți pacienți vaccinați care să facă gripă”, afirmă Serova.

Potrivit Centrului pentru Sănătate Publică din Ucraina, la finalul lunii ianuarie s-au înregistrat 410,6 cazuri de infecții respiratorii la 100.000 de persoane, în creștere cu 10,6% față de săptămâna precedentă. Virusurile gripale circulă în 19 regiuni și în Kyiv.

Pentru persoanele cu boli cronice, vârstnici, copii și femei însărcinate, efectele sunt adesea mai grave. „Nu sunt efecte care să pară dramatice de la o zi la alta”, avertizează Serova. „Dar ele se adună, pe măsură ce penele de curent și frigul continuă”, adaugă.