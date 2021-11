Parchetul European: Patru persoane arestate și 23 de milioane de euro confiscate în România, Slovacia și Cehia

Parchetul European a arestat patru persoane și bunuri în valoare de 23 de milioane de euro au fost reținute de către procurori. Bunurile au fost confiscate în Republica Cehă, România și Slovacia, transmite Agerpres. Instituția condusă de Laura Codruța Kovesi a identificat un grup alcătuit din 4 persoane, iar acestea au fost reținute sub baza bănuielii că făceau parte dintr-un grup organizat infracțional și pentru evaziune fiscală.

Aceasta este a doua reținere a Parchetului European în care schema caruselului-TVA a fost folosită. În trecut, suspecții foloseau caruselul-TVA pentru a vinde mașini și a scăpa de taxe și impozite.

”Principalii suspecţi au organizat un aşa-numit carusel TVA (taxa pe valoare adăugată), care a implicat circulaţia repetată a unor bani fictivi prin aceleaşi companii”, a declarat EPPO.

De data aceasta, nucleul organizației era localizat în Hamburg, Germania, iar procesul de spălare de bani se întâmpla în Cehia și Slovacia, România fiind o legătură importantă.

Operațiunea a fost condusă de către un procuror european delegat la Munchen, alături de autoritățile din orașele Chemnitz, Hamburg şi Munchen, Agenţia naţională slovacă a corpului de poliţie pentru combaterea infracţiunilor, Agenţia naţională cehă pentru combaterea criminalităţii organizate şi biroul EPPO de la Bucureşti cu sprijinul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Bihor şi Sălaj.

Ieri, EPPO investiga o posibilă fraudă cu TVA care ar fi fost comisă în Germania, dar care ar avea ramificații în Cehia, Slovacia, Italia și România. În țara noastră au fost percheziționate locuințele a trei persoane, în Oradea.

Prejudiciul în acest caz depășește 10 milioane de euro

