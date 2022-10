Pasagerii unui avion care urma să decoleze din Rusia, dați jos imediat după îmbarcare. Co-pilotul fusese mobilizat

Situație șocantă în Rusia, înainte de decolarea unui avion. Pasagerii zborului care trebuia să plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos de urgență din aeronavă înainte să decoleze.

Co-pilotului i-a fost interzis să părăsească țara chiar înainte de decolare pentru că fusese mobilizat.

Pasagerii au așteptat nouă ore pentru un alt zbor. Toate acestea din cauza mobilizării anunțate de președintele Vladimir Putin.

Co-pilotul recepționase ordinele de mobilizare, dar nu se prezentase la centrul de recrutare, așa că i s-a interzis să părăsească țara chiar înainte de decolare.

„Toată lumea era în stare de șoc. A fost o mizerie, a venit biroul de înrolare pentru co-pilot. Trebuia să decolam pe 30 septembrie la 5:20 dimineața, dar am decolat abia la 14:00 ora Ufa. La început am așteptat două ore, apoi am fost trimiși cu toții la hotelurile noastre. La difuzor era un anunț: „Din cauza mobilizării [parțiale] și a interdicției ulterioare de trecere a frontierei pentru co-pilot, decolarea este anulată. Vă rugăm să părăsiți avionul”, a spus Vadim pe rețelele de socializare.

