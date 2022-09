Patriarhul Kirill le promite soldaților ruși care își sacrifică viețile pe câmpul de luptă că vor fi iertați de „toate păcatele”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe a Rusiei, Kirill, a transmis că pe câmpul de luptă în Ucraina „își spală toate păcatele”, potrivit EFE.

„Știm că astăzi mulți mor pe câmpurile de luptă internă. Biserica se roagă pentru ca această bătălie să se încheie cât mai repede cu putință, pentru ca un număr cât mai mic de frați să se ucidă între ei în acest război fratricid”, a afirmat patriarhul Kirill în slujba de duminică, citată de agenția RIA Novosti.

De asemenea, Kirill a menționat că Biserica Ortodoxă Rusă „își dă seama dacă cineva, , nevoia de a-și respecta legământul, rămâne fidel vocației sale și va face ceea ce îi cere datoria să facă, și dacă, în îndeplinirea datoriei sale o persoană moare, atunci fără nicio îndoială comite un act care echivalează cu un sacrificiu pentru ceilalți”.

