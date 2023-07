Patriarhul Moscovei, Kirill I, a gafat în cadrul summitului de la Sankt Petersburg / I-a greșit numele lui Vladimir Putin (VIDEO)

Gafă în cadrul summitului Rusia-Africa, început joi, 27 iulie, care se încheie vineri, 28 iulie, la Sankt Petersburg, când Patriarhul Moscovei, Kirill I, a gafat greșind numele președintelui rus Vladimir Putin.

Imensa gafă a patriarhului Kirill a fost filmată și publicată de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherașcenko, pe Twitter.

„Excelența Voastră, domnule Vladimir Vasilievici… Vladimir Vladimirovici, președintele Rusiei. Excelența Voastră, domnule Azali Assoumani, președintele Uniunii Comorelor”, a spus în discursul său patriarhul Kirill.

Imaginile publicate pe Twitter arată cum președintele rus zâmbește forțat.

Chief Russian Orthodox Patriarch Kirill called Putin the wrong patronymic.

Putin did not look thrilled.

