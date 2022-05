Pentru prima dată în istoria flotei ucrainene! O femeie a devenit navigatoare: „Acum întrebarea nu este dacă ești femeie sau bărbat, trebuie doar să decizi dacă ești gata să-ți aperi țara sau nu”

Evghenia Bakai a devenit prima femeie navigator în istoria flotei naționale ucrainene. Tânăra și-a încheiat studiile abia în martie la departamentul de pregătire militară a colegiului profesional de transport maritim al Universității Naționale „Academia Maritimă Odesa”. Specialitatea ei fiind navigația. Acum Evghenia este o parte indispensabilă a echipajului unei nave de război.

Visul din copilărie a devenit o realitate

„Întotdeauna am visat la armată, deși nu am avut militari în familie. Am decis că voi fi primul”, spune Evghenia, în cadrul unui interviu pentru

Încă din primele zile și-a dat seama că decizia a fost cea corectă. Jenia a devenit cea mai bună de pe curs.

„În timpul studiilor, am avut suficientă practică pe navele și ale Ucrainei, astfel încât astăzi să-mi pot face treaba cu calm. A fost o experiență inedită”, spune tânăra.

În timpul studiilor și-a dat seama că este îndrăgostită de mare. Jenia spune că poate privi marea ore întregi și nu există apusuri identice acolo. Și pe țărm este imposibil să vezi atâtea stele ca în mare.

„Se spune că în timp, dragostea trece, iar serviciul se transformă într-o rutină. Sper să nu fie așa”, spune Evgenia.

Acum își îndeplinește profesional îndatoririle și . Echipa ei este responsabilă de siguranța navigației pe mare și, de asemenea, monitorizează implementarea tuturor manevrelor.

Tânăra a câștigat respectul echipei

Navigatorul corectează zilnic hărțile, monitorizează condițiile de navigație și sinoptice ale mării și raportează căpitanului navei.

Evghenia spune că toți cei de la bord devin într-adevăr o mare familie. Jenia are o responsabilitate uriașă și știe să lucreze cu personalul, să rezolve singur problemele. Dacă apar probleme, tânăra nu pentru a primi un indiciu. Bakai și-a câștigat deja respectul în rândul colegilor.

„Nu înțeleg de ce o femeie pe o navă de război pare o prezență uluitoare. Avem și lunetiste de sex feminin, tancuri, tunării, piloți… În opinia mea, stereotipurile despre profesiile ‘nefeminine’ nu mai sunt actuale, mai ales când e vorba despre un război pe scară largă. Acum întrebarea nu este dacă ești femeie sau bărbat, trebuie doar să decizi dacă ești gata să-ți aperi țara sau nu”, susține Evghenia.