Peste 250 de cadavre găsite în locația unui festival atacat de teroriștii Hamas în sudul Israelului: „Au oprit curentul și de nicăieri au intrat înăuntru cu focuri de armă” (VIDEO)

Cel puțin 250 de trupuri neînsuflețite au fost recuperate din locația în care s-a desfășurat festivalul de muzică atacat de gruparea teroristă Hamas, spun voluntarii, potrivit .

Săptămâni întregi, iubitorii de muzică au așteptat cu entuziasm festivalul Supernova, care urma să fie organizat în deșert, în sudul Israelului, și fusese planificat să coincidă cu sărbătoarea evreiască Sucot, scrie .

„A venit momentul când întreaga familie e pe cale să se adune laolaltă din nou. Și cât de distractiv o să fie!”, spuneau organizatorii înaintea evenimentului.

La câteva ore distanță, paginile de social media ale festivalului erau pline de mesaje disperate de la oameni care încercau să dea de cei dragi, în condițiile în care teroriștii Hamas au luat cu asalt festivalul și .

Una dintre participantele de la festival, Ortel, a povestit că primul semn rău a fost o sirenă care a pornit în zorii zilei, avertizând că urmează un atac cu rachete. Martorii spun că rachetele au fost urmate rapid de focuri de armă.

„Au oprit curentul și de nicăieri au intrat înăuntru cu focuri de armă, deschizând focul în toate direcțiile”, a spus femeia pentru postul israelian Channel 12.

„Au sosit cu dubele 50 de teroriști îmbrăcați în uniforme militare”, a adăugat ea.

Oamenii au încercat să fugă, dar teroriștii au început să tragă și asupra mașinilor care încercau să plece.

Saw these visuals of civilians running away from at Music Festival for Peace in Southern ? 250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians.

Festivalul a fost organizat în deșertul Negev, în apropiere de Kibbutz Re-im, și avea trei scene, o zonă de camping și o zonă de băuturi și mâncare. Nu este departe de Fâșia Gaza, locul din care au venit teroriștii în zorii zilei de sâmbătă.

Adam Barel, un alt participant de la festial, spune că toată lumea era conștientă că ar putea avea loc un atac cu rachete în zonă, dar focurile de armă au fost un șoc.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.

