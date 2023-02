Pierderi mari în rândul armatei ruse la Bahmut: Tunurile automate de pe blindatele ucrainene fac ravagii în rândul inamicului (VIDEO)

Armata rusă are tot mai multe pierderi militare în zona localității Bahmut în ciuda unui avans realizat în ultimele zile. Motivul numărului mare de soldați scoși din luptă ar fi tunurile automate de 30 mm ale blindatelor ucrainene (în special de tip BMP-2) care fac ravagii în rândul trupelor ruse.

Imaginile publicate recent pe rețelele de socializare indică lipsa lansatoarelor în rândul trupelor ruse, necesare pentru anihilarea blindatelor ucrainene.

În lipsa acestora, trupele ruse sunt expuse la tunurile de pe blindatele ucrainene care trag din plin asupra inamicilor.

The Ukrainian, primary strategy in Bakhmut seems to be mowing down Russian troops with machine cannons and machine guns. And they do this quite efficiently. The lack of Russian antitank gear is apparent.

Russians continue being pure cannon fodder.

— (((Tendar))) (@Tendar)