Pierderile suferite de armata rusă în Ucraina au atins, la începutul anului 2026, un prag care ridică semne de întrebare asupra capacității Moscovei de a-și susține efortul militar. O analiză realizată de Bloomberg, pe baza unor evaluări occidentale, indică o schimbare importantă în dinamica războiului.

De ce este luna ianuarie 2026 un punct de cotitură

Potrivit surselor citate de , pierderile înregistrate de armata rusă în ianuarie 2026 au depășit capacitatea de recrutare cu aproximativ 9.000 de militari. Este pentru prima dată de la începutul invaziei când bilanțul lunar al pierderilor îl întrece pe cel al noilor recruți. Această evoluție apare într-un context în care, în ciuda costurilor ridicate în vieți omenești, forțele ruse nu au reușit să obțină câștiguri teritoriale semnificative. Evaluările respective ar putea consolida strategia Kievului de a crește presiunea asupra Moscovei printr-un război de uzură.

Potrivit Bloomberg, în decembrie 2025, numărul militarilor ruși uciși ar fi ajuns la aproximativ 35.000, aproape dublu față de media lunară estimată de NATO. În acea perioadă, pierderile ar fi fost aproximativ egale cu ritmul de recrutare. Deficitul apărut în ianuarie sugerează, potrivit oficialilor occidentali, că presiunea exercitată de Ucraina începe să afecteze echilibrul dintre pierderi și completarea efectivelor, deși rămâne incert dacă acest ritm poate fi menținut.

Ce spune Kievul despre situația de pe front

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a afirmat recent că situația de-a lungul liniei frontului „rămâne complexă”. Forțele ruse continuă atacurile pe întregul aliniament, de la Donbas până la gurile Niprului, însă înaintarea este descrisă drept lentă și extrem de costisitoare.

Analiștii DeepState estimează că, în trei ani de război, a ocupat mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei. În același timp, Sîrski susține că efectivele ruse de pe front au rămas relativ constante, la aproximativ 712.000 de militari.

De ce mobilizarea rămâne o opțiune sensibilă pentru Kremlin

Creșterea pierderilor complică mesajul Moscovei privind avantajul numeric decisiv. Evaluările occidentale indică faptul că, în ritmul actual, armata rusă ar avea nevoie de încă doi ani pentru a ocupa complet regiunea Donețk. O nouă mobilizare generală este considerată improbabilă, având în vedere precedentul din 2022, care a generat nemulțumiri interne și plecări masive din țară. Oficialii occidentali leagă pierderile crescute de eficiența sporită a dronelor ucrainene, devenite esențiale în războiul modern, relatează Ziare.com.

Estimările vorbesc despre aproximativ 400.000 de pierderi ruse în 2025, în timp ce Statul Major ucrainean indică peste 1,24 milioane de militari pierduți de la începutul invaziei. Există însă și contestări, fostul ofițer Azov Bohdan Krotevici declarând că aceste date ar fi „semnificativ mai mic”.





