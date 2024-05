Poliția austriacă a escortat în alergare un tramvai pentru a evita noi incidente între extremiștii de dreapta și cei de stânga, după ciocnirile de la Universitatea din Viena (FOTO, VIDEO)

Polițiștii austrieci au fost văzuți alergând pe lângă un tramvai pentru a se asigura că nu vor exista incidente între pasageri, membri ai extremei drepte care tocmai luaseră parte la un eveniment tensionat la Universitatea din Viena, și contrademonstranții care intenționau să oprească mijlocul de transport.

Zeci de persoane din zona de dreapta s-au adunat la Universitatea din Viena pentru un eveniment, dar acolo și-a făcut apariția și un grup numeros de contrademonstranți, al stângii, format preponderent din studenți. Contrademonstranții i-au atacat pe membrii dreptei, dar poliția a intervenit prompt pentru a opri atacul, potrivit .

Bekannter Neonazi Kubitschek & andere sind in Wien auf Besuch, supported by Identitäre Österreich. Hunderte demonstrieren dagegen, enormes Polizeiaufgebot, die Straßenbahnen stehen. Ich denke: gerade jetzt hat rechtsextremes Gedankengut v.a. an der Wiener…

— Ewa Ernst-Dziedzic (@dziedzic_ewa)